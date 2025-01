Bestuur onderzoekt N-VA-voorstel voor kindergemeenteraad: “Kinderen van onze gemeente zijn de toekomstige kiezers”

Ook de jongste inwoners kunnen betrokken worden in het lokaal beleid door een kindergemeenteraad, stelt N-VA Zedelgem voor. Zedelgemse kinderen vanaf het 5de leerjaar leren overleggen om samen ook hun gemeente vorm te geven. Een idee dat het bestuur van Zedelgem graag wil uitwerken.

“Bij de lokale verkiezingen zagen we een eerder lage opkomst, terwijl onze kinderen de toekomstige kiezers van Zedelgem zijn”, weet Emma Casteleyn (N-VA), zelf het bijna jongste lid van de nieuwe gemeenteraad. Net zoals er in bijvoorbeeld Oostkamp en Beernem al één is, stelt N-VA voor om ook in Zedelgem een kindergemeenteraad op te richten.

Advies geven

Leerlingen uit het vijfde (en eventueel zesde leerjaar) – twee per Zedelgemse lagere school – kunnen voor twee jaar zetelen als raadslid, schepen of burgemeester. Net zoals in de echte gemeenteraad staan op de agenda van zo’n kinderraad uiteenlopende thema’s, vooral deze die kinderen en jongeren bezig houden, zoals verkeersveiligheid, speelpleinen en sportcentra, milieu… Met verslagen kunnen ze advies geven aan de echte gemeenteraad en de onderwerpen en de beslissingen bespreken op school. Zedelgemse kinderen kunnen zo ook sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen door te overleggen, te luisteren en samen te werken. En meedenken over de leefomgeving waarin ze opgroeien.

Scholen

Schepen van Jeugd Charlotte Vermeulen is het idee genegen en deed het voorstel van een kindergemeenteraad bij zowel de jeugddienst als de dienst communicatie van de gemeente om dat project grondig uit te werken. “We onderzoeken de haalbare werking ervan en gaan na bij andere (buur)gemeenten die al een kindergemeenteraad hoe zij dat praktisch organiseren en wat hun ervaringen zijn. We gaan tegelijk na of ook de zeven basisscholen en eventueel ook de eerste graad van het middelbaar onderwijs (Spes Nostra) in Zedelgem bereid zijn om aan dat idee mee te werken. Want in de scholen gebeurt onder meer de verkiezing van de leden van zo’n kindergemeenteraad.”

Mooi voorstel

Ook burgemeester Annick Vermeulen die ook onderwijs als lokale bevoegdheid heeft, vindt het idee “een heel mooi voorstel van N-VA Zedelgem waar we met het bestuur achter staan.” (HV)