Best of B huldigt winnaars sport- en cultuurprijzen

Vrijdagavond zijn in het Blankenbergse casinogebouw de jaarlijkse sport- en cultuurprijzen uitgereikt tijdens de awardshow ‘Best of B’. De Sporttrofee 2021 ging naar paralympisch atleet Tom Vanhove die samen met twee broers deel uitmaakt van het nationale goalball team. Op de Paralympische Spelen in Tokyo speelden ze op een hoog niveau, maar in de kwartfinales botsten ze op het sterkere Litouwen.

De Prijs Verdienste voor de Sport ging naar lijnvisser Antoine Declercq. Al sinds 1957 zet hij zich in voor de Koninklijke Lijnvissersmaatschappij De Tink, waaronder 26 jaar als voorzitter. “Het is onder zijn impuls dat onze visvijvers zijn verfraaid en hersteld, mét respect voor de natuur”, klonk het bij de jury. De Prijs Sportieve Loopbaan ging naar de 76-jarige Gilbert Marmenout. Hij begon op zijn zeventiende bij Club Brugge, speelde er tien seizoenen als verdediger en won er twee keer de Beker van België. Na zijn actieve voetbalcarrière coachte Marmenout nog een tijdje KV Oostende, dat toen in derde klasse speelde. Doelman Jelle Van Neck kreeg dan weer de Prijs Beloftevolle Jongere. “Want beloftevol is hij zeker en vast: Jelle kan op zijn achttiende al een indrukwekkend palmares bij Club Brugge voorleggen”, aldus de jury.

De Cultuurprijs 2021 ging naar Jaak Coudeville van het Maerlant Atheneum. Hij gaf Nederlands en Duits maar organiseerde ook uitwisselingen met scholen in Litouwen. “Veel oud-leerlingen spreken nu nog in superlatieven over hem”, klonk het op de prijsuitreiking. Andere genomineerden voor cultuur, waren auteur Johan Nowé en toneelkring Ernst & Leute, één van de oudste cultuurverenigingen van Blankenberge.

De Erfgoedprijs 2021 ging naar carnavalsvereniging d’Echte, die altijd op vette dinsdag naar buiten komen met de Vuûle Jeannettenstoet. De vereniging bestaat ondertussen ook al veertig jaar. Tot slot werd voor het eerst ook de nieuwe ‘Prijs Verdienste voor de Maatschappij’ uitgereikt aan Johan Neyts, professor aan de KU Leuven en een van onze topvirologen. Hij won vorig jaar ook de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie. “Wanneer een Blankenbergenaar zich zo buitengewoon verdienstelijk opstelt, kunnen we niet anders dan hem of haar op gepaste wijze te bedanken”, aldus burgemeester Björn Prasse (Open VLD). (WK)