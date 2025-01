Bert (57) is de Krak van Koekelare: “Ik heb een prachtig team om alles waar te maken”

Koekelare Bert Dehullu is verkozen tot Krak van Koekelare vanwege zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap. Als voorzitter van het Feestcomité, waar hij al meer dan 30 jaar lid van is en 8 jaar de leiding heeft, organiseert hij samen met zijn team jaarlijks een goed gevuld en gevarieerd feestprogramma voor de gemeente. Daarnaast is hij secretaris van de Hovaeremolen en voorzitter van de Lions Club Torhout.

“Ik ben blij dat het publiek mij verkoos als Krak, het toont de waardering voor het werk dat mijn team en ik elk jaar opnieuw doen om van Koekelare een bruisende gemeente te maken en het zo te houden”, reageert Bert verrast.

Zijn toewijding verrijkt de feestkalender van Koekelare. “Ik ben al lid van bij de start van het Feestcomité in 1993. Bij de opstart van het Feestcomité werden Jan Pyck – een goede vriend van me – en ik gevraagd om mee lid te worden en we zeiden meteen ja. Het Feestcomité ontstond destijds onder het voorzitterschap van wijlen Gilbert Debeuckelaere. Na het veel te vroege overlijden van Gilbert nam Robert Vandecaveye het voorzitterschap over. Robert besloot eind 2016 een stap opzij te zetten omdat hij vond dat de tijd gekomen was voor vernieuwing en verjonging. Zo werd ik een achttal jaren geleden unaniem verkozen als voorzitter, een functie die me eigenlijk wel ligt”, zegt Bert.

Vrijwilligers

“Mijn doel is verder te gaan op de ingeslagen weg. Verder de Dolle Dinsdagen, de wielerkoersen, de kerstmarkten, … organiseren, onder het motto ‘voor elk wat wils’. Ik wil zelfs nog een tandje bijsteken op momenten dat er kansen zich voordoen, zoals bij het EK, WK, The Beast, verkiezingsdebat, X-Mas trail, Dries Vanhegen die onlangs in Koekelare kwam optreden, en nog zoveel meer. Kwaliteitsvolle evenementen waarbij we ook graag samenwerken met de Koekelaarse verenigingen waar dit mogelijk is, zoals bijvoorbeeld op de kerstmarkt. De tractorparade laatst tijdens de kerstmarkt was in samenwerking met KLJ Koekelare. Het bleek een schot in de roos. Er kwam enorm veel volk opdagen. De parade was dan ook prachtig. Er werden heel veel vrijwilligers ingezet, zoals seingevers, om alles in goede banen te leiden.”

“Ik heb een prachtig team. Zonder hen lukt het me niet. En ik wil daarbij zeker ook al onze sponsors bedanken, want zonder hun bijdrage kunnen we dit allemaal niet doen. Je mag hierbij niet vergeten dat wij bijna alle evenementen immers gratis aanbieden.”

Cruciale rol

“De steun van de gemeente Koekelare is van onschatbare waarde en speelt een cruciale rol in het succes van onze activiteiten. Zowel de financiële ondersteuning als de logistieke hulp zijn essentieel om onze evenementen mogelijk te maken en tot een goed einde te brengen. Het Feestcomité is dan ook het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente enorm dankbaar. Hun jarenlange betrokkenheid en de vlotte samenwerking maken een groot verschil en zorgen ervoor dat we telkens weer mooie projecten kunnen realiseren.”

Bert Dehullu Privé Bert Dehullu werd geboren in Kortrijk op 25 maart 1967 en is gehuwd met Ann Van der Veken. Ze hebben samen twee kinderen, Ellen en Thomas. Loopbaan Bert behaalde een masterdiploma in de rechten en is advocaat van beroep sedert 1992. Het hoofdkantoor bevindt zich in Oostende met een bijkantoor aan de Ringlaan in Koekelare, zijn thuisadres. Hij is gespecialiseerd in diverse rechtsdomeinen, waaronder strafrecht, handelsrecht, personen- en familierecht, verkeersrecht, huurrecht, handelshuur en algemeen burgerlijk recht. Vrije tijd In zijn vrije tijd geniet Bert enorm van koken en ook van wandelen. Hij neemt actief deel aan het verenigingsleven.