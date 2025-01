Bert (50) is de Krak van Izegem: “De 250 deelnemers dankbaar om mee te lopen voor Kom op tegen Kanker”

Bert Seynaeve liep onder de noemer Run Your Age op zijn verjaardag 50 km voor het goede doel. Genoeg voor onze lezers om hem te verkiezen tot dé Krak van Izegem. Ondertussen broeit er al een nieuw project voor het goede doel, al zal Bert niet zelf de loopschoenen aantrekken.

De meeste mensen zaten op 31 maart vorig jaar aan de paasbrunch of waren in de tuin paaseieren aan het rapen, maar niet Bert Seynaeve. Al van ’s morgens vroeg was hij rondjes aan het malen op de atletiekpiste van het sportstadion in Izegem. 125 om precies te zijn, zodat de teller tegen het middaguur op precies vijftig kilometer stond. Het ging om het project Run Your Age, dat hij zelf had opgericht om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Het evenement werd een succes, want iedereen die dat wilde mocht die dag met hem komen mee lopen.

“En 250 mensen hebben dat ook effectief gedaan en daar ben ik hen nog altijd heel dankbaar voor”, vertelt Bert. “Dat mensen me nu tot Krak van Izegem heb verkozen is ook hun verdienste, want samen hebben we er iets heel mooi van gemaakt. We hebben in totaal 3.000 euro voor Kom op tegen Kanker kunnen inzamelen, een goed doel dat ik zelf gekozen heb omdat ik een paar naasten aan de ziekte ben verloren. Zo is mijn vader Freddy in 2022 aan de gevolgen van de ziekte overleden.”

Uitdaging

Deelnemers mochten zelf hun leeftijd in een aantal kilometers vertalen, maar mochten gerust zelf ook kiezen hoeveel rondjes ze zouden afleggen. “Ik ben de enige die 50 kilometer heeft afgelegd, maar er was ook een groepje vrienden dat er een marathon van 42 kilometer is komen lopen”, zegt hij. “De familie Horré was zelfs met het voltallige gezin aanwezig. Zij doen elk jaar met Pasen een gezamenlijke familie-activiteit en dit keer was de uitdaging dus ons loopevenement. De verste deelnemer kwam van aan de Nederlandse grens, de oudste bleek 76 jaar te zijn en de jongste amper 5. Het was fijn om te zien dat we veel mensen hebben kunnen motiveren. Mijn levensmotto is dan ook ‘Levenslang bewegen geeft een boost aan je leven’ en dat probeer ik in alles wat ik doe uit te dragen.”

Op advies van de mensen van Kom op tegen Kanker heeft Bert de 3.000 euro gebruikt als inschrijvingsgeld voor de 100 km van Kom op tegen Kanker in maart. “Dit keer ga ik niet zelf de loopschoenen aantrekken, maar speel ik een ondersteunende rol”, zegt hij. “Mijn vriendin Christel zal 10 km voor haar rekening nemen, goede vrienden Jeroen Vandromme, Elke Verleyen en Koen Vankeirsbilck zullen respectievelijk 20, 30 en 40 km lopen. Jeroen en Koen hebben indertijd samen gestudeerd, maar hadden elkaar 30 jaar niet gezien. Op Run Your Age liepen ze elkaar tegen het lijf en zo staan ze terug in contact met elkaar en doen ze nu mee aan de 100 km. Ik zal die dag ‘soigneur’ van dienst zijn en de vier lopers assisteren waar ik kan, met eten, drinken of iets anders. Op Run Your Age kon ik rekenen op 30 vrijwilligers die kosteloos alles mee in goede banen hielpen leiden, dus nu doe ik met plezier iets terug voor enkelen onder hen.”

Bert Seynaeve

Privé: Bert heeft een relatie met Christel Witgeers, is papa van Arnaud (13), Henri (17) en pluspapa van Nona (18). Hij woont met zijn zonen in de Markiesstraat in Emelgem. Loopbaan: Bert is in het dagelijks leven maatschappelijk werker bij GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, dat mensen met een beperking of gezondheidsprobleem helpt om geschikt werk te vinden en te houden. Hij werkt al twaalf jaar bij het bedrijf. Vrije tijd: Bert gaat vier maal per week joggen, maar houdt ook van muziek en pikt al eens graag een concert mee.