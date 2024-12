Beestje Zoekt Baasje: Maak kennis met Wizzy, de poes die van niemand blijkt te zijn

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Ieper dat een thuis zoekt voor kattin Wizzy.

Wizzy is jongvolwassen kattin van naar schatting elf maanden die ronddoolde op straat. Nadat buurtbewoners een bericht plaatsten op Facebook om de eventuele eigenaars op te sporen, brachten ze haar naar Dierenasiel Ieper.

Daar werd Wizzy gecheckt, maar bleek ze geen chip te hebben en niet gesteriliseerd te zijn. “Niemand vraagt naar haar dus we denken dat Wizzy geen eigenaar heeft”, zegt Myriam Lamaire, bestuurslid en een van de adoptieverantwoordelijken. “Na twee weken hebben we Wizzy ter adoptie gezet. Door het vangen, het steriliseren en het constante geblaf van onze honden blijft Wizzy wel erg gestresseerd.” Daardoor is het niet evident om een nieuw baasje te vinden. “Door plaatsgebrek kunnen we niet alle katten een grote ruimte geven”, vervolgt Myriam. “We merken dat het meer voorkomt bij kattinnen dan bij katers, dat ze zichzelf niet goed kunnen ‘verkopen’ doordat ze zich van hun vrijheid beroofd voelen. Met geduld, een rustige thuis en een tuin bloeit Wizzy open tot de prachtige dame die ze is.” (TOGH/foto TOGH)