Beestje Zoekt Baasje: Benjamin kent de basiscommando’s almaar wie wil hem verder trainen?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel Regio Roeselare.

Zij zoeken een thuis voor Benjamin Van De Slypshoek, een Mechelse herder van zeven maanden oud met stamboom die nog maar sinds midden november in het asiel verblijft. “De roepnaam van Benjamin is ‘Benji’”, vertelt Marie Sierens, dierenverzorgster bij Dierenasiel Regio Roeselare. “Benji is een Mechelse herder van zeven maanden oud. Hij kan al de basiscommando’s, maar uiteraard is hij nog een puppy. Hij is dus nog steeds zeer nieuwsgierig, speels en vol energie. Daarom is het dus belangrijk dat zijn nieuw baasje bereid is om hem verder te trainen en te begeleiden.” Hoewel Benjamin nog jong is, is het toch al een stevige hond. “Hij is nog volop aan het groeien, maar toch weegt hij nu al meer dan 30 kilogram. Het toekomstige baasje bereidt zich dus maar best voor op een flinke loebas vol energie die dus wel de nodige ruimte nodig heeft. Tot slot lijkt het ons niet interessant dat Benji in contact komt met kleine kinderen. Een andere hond kan wel, maar dit pas na een eerste positieve kennismaking. We hopen alvast snel een plaatsje voor Benjamin te vinden, want een stabiele thuissituatie is nog altijd beter dan een asiel voor zo’n puppy.” (MB)