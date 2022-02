Beernemse krantenwinkel Harlekijn moet gokmachines sluiten

Het was even schrikken voor Nathalie D’Haeninck toen haar vergunning voor de sportwedmachines in haar winkel eind 2021 niet werd verlengd. Door een beslissing van de kansspelcommissie moet ze nu wachten op een politieke beslissing voor ze de apparaten opnieuw mag inschakelen. “Ik verlies hierdoor tot 200 euro per maand.”

Elke drie jaar moet Nathalie D’Haeninck, samen met haar leverancier, de vergunning van haar sportwedmachines verlengen. Iedereen die dat in 2021 vóór half december deed, kent geen problemen. Daarna was dat niet meer mogelijk, want de kansspelcommissie wil eerst de definitie van een krantenwinkel laten bepalen. “Dat doen ze omdat de regelgeving nu wordt omzeild door een aantal winkels. Zo zijn er hier en daar ook machines te vinden in kleine supermarkten en dergelijke, maar eigenlijk mag dat alleen in krantenwinkels.”

Omdat die omschrijving van een ‘krantenwinkel’ onduidelijk is, schoof de kansspelcommissie die beslissing door naar de politiek. Dat proces blijft nu aanmodderen, waardoor Nathalie haar machines nog steeds niet mag gebruiken. “Onze aanvraag was zoals elke drie jaar in orde, alleen deden wij die net na de beslissing van de commissie. Daardoor is onze aanvraag net als bij veel collega’s geweigerd. Alle vergunningen die na half december 2021 werden aangevraagd, zijn on hold gezet en voorlopig geweigerd. Mijn klanten die daarvoor bij Harlekijn komen, zijn al lang naar de concurrentie vertrokken”, reageert de uitbaatster.

Niet rooskleurig

Vooral het feit dat ze geen grip op de zaak heeft, frustreert Nathalie . “Als je zelf de aanvraag te laat indient, is het je eigen schuld. Maar nu lag het in handen van de kansspelcommissie die haar job niet deed. Als de omschrijving van een krantenwinkel er wel is, zal de commissie de aanvragen nooit allemaal tegelijk kunnen verwerken. Het ziet er voorlopig nog niet rooskleurig uit”, zegt ze.

Ook ondernemersorganisatie Unizo behandelt de zaak inmiddels. “Zij pleiten desnoods voor een tijdelijke verlenging, maar voorlopig blijven we de dupe van deze vervelende beslissing. Dit kost mij maandelijks tot 200 euro. Andere winkels verliezen tot 500 euro per maand, dat is pure broodroof”, besluit Nathalie D’Haeninck.