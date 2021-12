Basisschool ‘t Vlot opent de deuren na schooltijd voor verenigingen: “Meteen extra zaalcapaciteit”

De Vlaams regering investeert 130.000 euro in Basisschool ’t Vlot. Met die investering wil men de infrastructuur buiten de lesuren openstellen voor sportverenigingen, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven.

In de gemeente zijn enkele lokale verenigingen op zoek naar een geschikte locatie voor activiteiten op weekavonden of in het weekend. Het gaat onder meer over sportclubs, jeugdverenigingen en buurtinitiatieven. Veel scholen beschikken over infrastructuur die vaak niet gebruikt wordt buiten de lesuren, maar die infrastructuur is meestal niet voorzien op gedeeld gebruik door buitenstaanders.

De Vlaamse regering steunt scholen nu financieel om hun infrastructuur aan te passen, zodat lokale verenigingen er na de lesuren gebruik van kunnen maken. Vlaanderen steunt Basisschool ‘t Vlot in de Statiestraat met 130.000 euro. Het buitenschrijnwerk en de beglazing wordt vernieuwd om een betere isolatie te kunnen garanderen. Daarnaast wordt er een akoestisch dempend plafond geïnstalleerd en wordt de sportvloer gerenoveerd. Er komen ook audio- en projectievoorzieningen in functie van dans-, turn- en acrogymgroepen. De basisschool ontvangt bovendien een nieuwe automatisch externe defibrillator (AED-toestel).

Binnenkort zullen we drie locaties ter beschikking kunnen stellen

Het gemeentebestuur reageert positief op de steun van de Vlaamse regering. “Door die investering wordt er extra zaalcapaciteit gecreëerd in Lichtervelde”, vertelt schepen van Onderwijs en Sport Els Kindt (CD&V). “Naast onze sporthal en de vernieuwde sportzaal in basisschool Het Beverenbos, zullen we binnenkort drie locaties ter beschikking kunnen stellen aan alle verenigingen. We juichen die uitbreiding van de capaciteit enorm toe.”

Huurprijzen

Over de timing is nog geen specifieke informatie beschikbaar. Hoe men een zaal moet reserveren wordt later beslist. “Dat zal waarschijnlijk via hetzelfde systeem werken zoals de inwoners dat momenteel via de gemeente doen, met een badge zodat niemand speciaal moet komen openen en afsluiten. Eens alle locaties afgewerkt zijn, zullen we de verschillende huurprijzen op elkaar afstemmen”, besluit de schepen. (LV)