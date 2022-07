Bakkerij Taveirne doet de boeken na 63 jaar toe na heupoperatie: “Kan amper twee uur op benen staan”

Bakkerij Taveirne van Lieve Manderyck (56) en Patrick Taveirne (57) in de Hugo Verriestlaan stopt na 63 jaar. Patrick moest een heupoperatie ondergaan nadat er bij hem abnormale botaangroei was vastgesteld. De bakkerij gaat na zijn revalidatie niet meer open.

Patrick groeide op in de bakkerij en nam de zaak over van zijn vader, die het op zijn beurt van zijn vader had overgenomen. Patrick begon te werken in de bakkerij in 1979, eerst met leercontract op zijn 14de, dan als zelfstandig helper, om dan uiteindelijk in 1995 de zaak over te nemen. Zijn vrouw Lieve staat in de winkel sinds 1988. Op 22 maart werd Patrick geopereerd, maar na een aanhoudende pijn kreeg hij de diagnose dat er abnormale botaangroei was op zijn nieuwe heup. Dat betekent een jaar wachten om vervolgens opnieuw te opereren.

“Ik dacht na een maand alweer aan het werk te zijn. De week erna deed ik zelfs de bakkerij opnieuw open, maar het lukte gewoon niet. Ik kan amper twee uur op mijn benen staan en heb krukken nodig. In een bakkerij moet je mobiel kunnen zijn”, zegt Patrick. Zo werkte hij van 21 uur ’s avonds tot 10 uur ’s ochtends, om dan erna nog brood te leveren in brandingen en horecazaken. “We zijn niet meer van plan om na mijn revalidatie open te doen. Het is goed geweest, dit hoofdstuk is afgesloten, maar ik heb al veel traantjes gelaten.”

Patrick leverde 40 jaar lang ook brood aan Bakkerij Brigitte, zijn zus, in de Filips van de Elzaslaan. Binnen twee jaar gaat zij ook met pensioen en is het bakkersverhaal van familie Taveirne afgelopen.

“Wij waren vooral bekend omwille van ons brood. De vaste klanten vinden het jammer, sommige komen hier al 50 jaar, nog van voor mijn tijd. Het was ook de ideale ligging voor schoolgaande jeugd. In het begin, toen er in de buurt nog geen broodjeszaken waren, stonden hier soms 20-30 studenten aan te schuiven. Het is jammer dat we van de ene dag op de andere moeten stoppen. Ik had graag voor onze klanten nog iets gedaan om ze te bedanken”, zegt Lieve.

Van die vaste klanten zullen ook vroege vogels een nieuwe oplossing moeten zoeken. Bakkerij Taveirne was namelijk al om 5 uur open. Zo namen mensen die terugkwamen van hun nachtshift reeds een vers brood mee voor de familie.

Nu de bakkerij gestopt is, ziet het tijdschema er heel wat anders uit. “Voorlopig ben ik nog te weinig goed te been om nieuwe zaken te ontdekken, maar hobby’s zullen nodig zijn. Ik ben gewend van te werken, nu voel ik me wat verloren. Gelukkig komen de kleinkindjes elke dag een uurtje”, zegt Patrick. Lieve is intussen aan het solliciteren en kan waarschijnlijk aan de slag bij Aldi. “Het is niet ver en eigenlijk is het voor mij gelijk waar ik terechtkom, zolang ik maar terug onder de mensen kan zijn.”

