Auke (17) is de Krak van Avelgem: “Volleybal is van kleins af rode draad in mijn leven”

De 17-jarige Auke Van Assche is Krak van Avelgem geworden. Het topvolleybaltalent pakte vorige zomer met de Yellow Tigers zilver op het Europees kampioenschap. Daar was ze een van de uitblinkers op het tornooi. “Ik kan met veel trots terugblikken op deze prestatie”, klinkt het bij Auke.

Auke Van Assche Privé Auke Van Assche (17) is de dochter van Peter Van Assche (44) en Joke Van Hamme (44). Loopbaan Auke ging aanvankelijk naar de gemeenteschool in Heestert. Daarna volgden twee jaar topsportschool in Leuven. Ze is nu bezig aan haar vierde en laatste jaar topsportschool in Vilvoorde, waar ze topsport-wetenschappen volgt. “Hierna zou ik graag iets doen in de voedings- of dieetleer. Ook kine en farmacie spreken mij aan. Wat het zal worden, daar ben ik nog niet uit.” Vrije tijd “Tijd voor andere hobby’s heb ik niet. In de weinige vrije tijd die ik heb, doe ik graag iets met mijn vrienden. In de mate van het mogelijke ook met mijn familie.”

“Eerst en vooral ben ik héél blij dat ik Krak van Avelgem ben geworden”, vertelt Auke, die volleybal met de paplepel meekreeg van haar mama. “Ik was een beetje bang toen ik zag wie de andere kandidaten waren.” Auke plaatste zich in januari op het kwalificatietornooi in Herentals. Daar werd de Avelgemse verkozen tot beste setter van het tornooi. Een unieke prestatie. “We wonnen in de finale tegen Italië voor maar liefst 1.200 laaiend enthousiaste fans die ons naar de zege schreeuwden. Echt zot was dat. Het was een heel mooie ervaring die ons team een boost gaf. Dit zal lang in ons geheugen gegrift staan.”

Sterke lichting

“Afgelopen zomer zakten we voor het Europees kampioenschap af naar Roemenië, waar we het in onze poule opnamen tegen Slovenië, Spanje, Servië, Italië, Nederland, Roemenië en Kroatië. Onze ambitie was om de top zes te halen en onze eerste wedstrijd tegen Slovenië met winst te beëindigen. In dat opzet slaagden we. We speelden zeven wedstrijden in negen dagen waarbij we enkel tegen Italië het onderspit moesten delven. Na één rustdag namen we het in de halve finale op tegen Polen. Fysiek waren ze sterker, maar onze service, blok en defensie waren beter. Het werd 3-1, een heel leuke ervaring. Daarna volgde de finale tegen Bulgarije. Een heel heftige wedstrijd waarin onze tegenstander van dienst beter was. Uiteraard was er de ontgoocheling, maar onmiddellijk na de partij riep coach Yorick ons samen om er ons attent op te maken dat we wel zilver haalden op dit EK. Een prestatie waar we heel fier en trots op moeten zijn. Het was geleden van 2008 dat er nog een ploeg een medaille won. Dit is een heel sterke lichting waar we allemaal vriendinnen zijn. We weten wat we van elkaar mogen verwachten en zorgen goed voor elkaar, zowel op als naast het veld.”

Auke Van Assche, samen met haar vader en moeder. “Volleybal is de rode draad in mijn leven”, aldus Auke. © ELD

Gesprekken

“Ik kan nu met heel veel trots terugblikken op deze prestatie. Dit leverde mij nu ook deze prijs op. Momenteel ben ik bij Topsport School Vilvoorde A aan de slag in eerste nationale. Daar doen we het als team heel goed. We staan mooi vijfde. Het is een leuk team waar de sfeer optimaal is. Zelf mag ik ook best tevreden zijn met wat ik laat zien. Ik denk dat ik goed bezig ben. We hebben veel geleerd van de tornooien die we speelden afgelopen zomer. Dit is mijn laatste jaar bij Topsport School Vilvoorde. De gesprekken met andere clubs zijn begonnen. Welke club het zal worden, weet ik nog niet.”

Rode draad

“Volleybal is echt mijn passie. Ik doe het heel graag. Het is de rode draad in mijn leven. Ik leerde mijn beste vriendinnen en vrienden kennen door mijn sport. Het is toch megaleuk dat ik met mijn beste vriendinnen zilver behaalde op het EK? Dit blijft een herinnering voor het leven.”