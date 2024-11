Arianne levert opnieuw 200 winterjassen af voor het goede doel: “De jassen kunnen zeker nog een rondje mee”

Arianne Jonckheere zamelt al jaren winterjassen in voor de organisaties ColSol en Arktos. De jassen worden telkens verdeeld onder kansarmen.

Het is al het vijfde jaar dat Arianne winterjassen en andere winterspullen inzamelt voor het goede doel. Die worden telkens afgeleverd aan ColSol, een hulporganisatie voor kansarmen die onder andere voedselpakketten verdeeld. Dit jaar gaan ook enkele jassen naar Arktos. Elk jaar opnieuw gaat het om honderden winterjassen en daar zijn ze bij beide organisaties erg dankbaar voor. Ook dit jaar was de respons erg groot. “Ik lanceer telkens een oproep via sociale media en daar komen heel wat mensen op af”, vertelt Arianne. “Jassen in diverse maten worden afgeleverd. Het gaat om jassen die zeker nog een rondje mee kunnen en waar mensen die het niet al te breed hebben, heel blij mee zijn.”