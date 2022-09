Ardooisesteenweg officieel geopend in Roeselare, fietsers voortaan baas

In het bijzijn van een zeventigtal bewoners werd zaterdagmiddag de vernieuwde Ardooisesteenweg officieel geopend. “We hebben de fiets hier zijn plaats gegeven”, aldus schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

De Ardooisesteenweg, een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad, zit in een nieuw kleedje. De werken liepen vlotter dan gepland, dit najaar wordt er nog extra groen aangeplant. “De Ardooisesteenweg was vroeger een grijze, drukke steenweg waar het gevaarlijk was voor fietsers en voetgangers. We hebben de straat een nieuw wegdek en een modernere invulling gegeven. Nu zijn er bredere, comfortabele voetpaden en er is ook duurzame ledverlichting”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

Fietsers

De stad hield bij de heraanleg vooral ook rekening met de fietsers. Zo is er tussen de Mandellaan en het busstation een zone 30 en werd het gedeelte tussen de Carrefour en het busstation zelf ingericht als fietsstraat. “We hebben de fiets hier zijn plaats gegeven.”

Het stadsbestuur hoopt dat de Ardooisesteenweg terug een bruisende straat wordt. “Een straat met zoveel potentieel. We willen de bewoners van Krottegem de kans geven om de wijk nog mooier te maken. Via een burgerbegroting zal men mee mogen kiezen wat er nog in de buurt nog kan gebeuren”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).