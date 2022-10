Arbeid Adelt present op dag van de jeugdhuizen

Net zoals de honderden andere jeugdbewegingen maakt de oudste KSA-beweging van Vlaanderen, Arbeid Adelt, zich op voor de dag van de jeugdbeweging. ’s Morgens ontbijt op de Grote Markt van Kortrijk, ’s avonds feesten in de jeugdhuizen van de drie deelgemeenten.

Naar aanleiding van de dag van de jeugdbeweging polsten we even bij de oudste KSA-afdeling van het land: Arbeid Adelt bestaat al sinds 1910.

Hechte groep

“De KSA werd pas opgericht in 1930”, nuanceert hoofdleider Geerard Vandoorne. “Het is wel zo dat in 1910 een studentenvereniging werd opgericht die gegroeid was uit arbeidersmiddens. Vandaar de naam Arbeid Adelt. Nu telt onze afdeling zo’n honderd leden, leiders inbegrepen.”

“Twintig jaar geleden werd ook KSA De Grietjes opgericht, waarvan enkel meisjes deel uitmaken. Arbeid Adelt heeft twaalf leiders. Dat is op het eerste gezicht niet veel, maar we zijn een hechte groep. Dat maakt ons dan weer heel sterk om al het werk gedaan te krijgen. Leider zijn in de jeugdbeweging is veel meer dan leiding geven tijdens de activiteit op zaterdag. We moeten het lokaal onderhouden, evenementen en weekends organiseren… In het kamp steken we heel wat tijd en energie. Maar leider zijn is vooral veel plezier maken met elkaar; dan gaat alles vanzelf.”

Dag van de Jeugdbeweging

Gullegem is een rijke voedingsbodem voor jeugdbewegingen: zowel Chiro, Scouts als de +13 hebben er hun stek. “En we komen allemaal goed overeen”, benadrukt Vandoorne. Vanzelfsprekend neemt Arbeid Adelt deel aan de dag van de jeugdbeweging. Op vrijdagmorgen 21 oktober springen de leden met het grootste gemak ontiegelijk vroeg hun bed uit.

“We verzamelen om vier uur aan het heem”, zegt Vandoorne. “Daar spelen we wat spelletjes en maken ons klaar om tegen zes uur ’s morgens in Kortrijk te zijn, om te genieten van de ambiance en het ontbijt op de Grote Markt. Zelf kan ik er niet bij zijn – ik heb verplicht labo aan de universiteit in Gent. Maar ik heb wel mijn hemd bij, dat ik – net zoals zovelen – de hele dag zal dragen.”

Pendelbus

’s Avonds staat de leiding paraat voor het groot feest van de Wevelgemse jeugdhuizen, mee georganiseerd door de jeugddienst. Tussen de drie jeugdhuizen – JC Ten Goudberge, JH Bascuul en JH Pro Mille – rijdt een pendelbus. Alle leiders krijgen bonnen voor twee drankjes, die ze kunnen spenderen op de feesten in de verschillende deelgemeenten. (SL)