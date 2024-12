Aquafin bouwt slibdroger langs Rijksweg in Roeselare, goed voor een investering van 110 miljoen euro

Langs de Rijksweg in Roeselare is gestart met de bouw van een CO₂-neutrale slibdroger. Aquafin zal er de restwarmte van Mirom gebruiken om zuiveringsslib te drogen. Het project omvat naast de site in Roeselare ook een gelijkaardige installatie in Beringen en heeft een investeringswaarde van meer dan 110 miljoen euro.

Recent startte Aquafin officieel met de bouw van de innovatieve slibdroger in Roeselare. Het project is een cruciale stap in Aquafins ambitie om de verwerking van zuiveringsslib efficiënter en duurzamer te maken. De nieuwe installatie in Roeselare (en ook eentje in Beringen) moet in 2026 operationeel zijn en drie verouderde slibdrogers in Deurne, Leuven en Houthalen vervangen. Dit project heeft een investeringswaarde van meer dan 110 miljoen euro en speelt een belangrijke rol in het realiseren van Aquafins doel om fossiele brandstoffen te bannen uit het slibverwerkingsproces.

“Onze grootste warmteklant”

De nieuwe slibdrogers maken gebruik van de nieuwste banddrogertechnologie met een capaciteit van 2,5 MW in Roeselare. Waar het traditionele slibdrogingproces afhankelijk was van fossiele brandstoffen, wordt in deze nieuwe installaties gebruik gemaakt van restwarmte om het slib te drogen. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlaagt ook de CO₂-uitstoot, wat een directe bijdrage levert aan een duurzamer Vlaanderen. En die warmte vond Aquafin dus in Roeselare.

Sinds 1986 ligt er in Roeselare een warmtenet van Mirom. Dat warmtenet, een ‘centrale verwarming voor een stad’, brengt via ondergrondse leidingen warm water tot bij meer dan 100 gebouwen in Roeselare en verwarmt zo scholen, bedrijven, appartementen en openbare gebouwen als het stadhuis, het zwembad en de sporthal. Het warmtenet groeide de voorbije decennia stelselmatig en behoort intussen tot de grotere warmtenetten van het land.

“Met de aansluiting van de slibdroger van Aquafin op ons warmtenet komt er een bijzondere industriële warmteklant bij”, vertelt Koen Van Overberghe, algemeen directeur van Mirom. “De droger zal immers op continue wijze warmte afnemen, wat perfect aansluit bij ons productieprofiel. De slibdroger wordt daarenboven veruit onze grootste warmteklant en geeft hierdoor een boost in het totale energierendement van de installatie.”

Droog slib eindigt niet als afval

Met de bouw van deze slibdrogers zet Aquafin een belangrijke stap richting een CO₂-neutrale toekomst. Het gedroogde slib zal bovendien niet als afval eindigen, maar wordt gevaloriseerd in een geplande monoverwerkingsinstallatie. Daar zal het gedroogde slib worden ingezet om hogedrukstoom op te wekken, die vervolgens gebruikt kan worden in industriële processen. Zo creëren we waarde uit afval. Hiermee maakt Aquafin slibverwerking niet alleen duurzamer, maar ook circulair. Aquafin kiest ook bewust voor de locaties in Beringen en Roeselare om efficiënt slibtransport te kunnen organiseren tussen de verschillende installaties en zo ook het aantal transportkilometers te beperken.

Aquafin verwacht dat de bouw van beide slibdrogers, met een doorlooptijd van 22 tot 24 maanden, voltooid zal zijn in 2026. Voor Aquafin is dit project niet alleen een grote financiële investering, maar ook een strategische stap om de volledige waterzuiveringsketen in Vlaanderen duurzamer te maken.

“Een nieuwe standaard in slibverwerking”

Aquafin beschouwt de bouw van de nieuwe slibdrogers in Beringen en Roeselare als een belangrijke mijlpaal. “Deze investering betekent niet alleen dat we slibverwerking efficiënter en duurzamer kunnen aanpakken, maar het is ook een volgende stap in onze transitie naar een fossielvrije toekomst voor slibverwerking in Vlaanderen”, aldus Danny Baeten, directeur Projectmanagement bij Aquafin. “Door het gebruik van restwarmte in plaats van fossiele brandstoffen en door het slib een tweede leven te geven, laten we zien dat duurzaamheidsdoelen hand in hand kunnen gaan met operationele efficiëntie.”