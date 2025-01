An (58) is de Krak van De Haan: “Ik wil mijn persoonlijke records op de schaatsbaan blijven verbeteren”

De Krak van De Haan is bekend: An Mommaerts mag als internationaal shorttrackster een jaar lang de titel dragen. “Schaatsen vraagt wel een inspanning. Naast drie keer per week trainen doe ik aan krachttraining, fietsen en lopen.”

Op de voorbije Winter World Master Games of de vierjaarlijkse Winterspelen voor sporters van 30 jaar en ouder in het Italiaanse Bormio was An Mommaerts vorig jaar in het shorttrack in de categorie 55-59 jaar goed voor drie medailles: zilver op de 500 meter en de 1.000 meter, op de 1.500 meter behaalde ze brons. “Ik genoot met volle teugen van al die mooie races, legde nieuwe wereldwijde contacten bij een echt winters vakantiegevoel.”

Mooie beloning

Om aan dergelijke tornooien mee te doen, moet je officieel lid zijn van een club en bepaalde tijdslimieten halen. An haar beslissing om aan die Winterspelen mee te doen kwam er overigens het jaar voordien. Ze trok toen naar Amsterdam voor de Masters International Short Track Games of het WK shorttrack voor masters. Daar was ze in haar leeftijdscategorie op de drie afstanden goed voor een zilveren medaille. “Dit was voor mij een verrassing. Het was toen nog wat aftoetsen wat ik zou doen.” De prestatie in de Nederlandse hoofdstad was een mooie beloning voor haar harde werk en toewijding aan de sport. Ze gaf toen aan nog lang niet klaar te zijn met schaatsen. Het bleef kriebelen om wedstrijden te doen.

WIE IS AN MOMMAERTS? Privé: Geboren in Brussel op 8 april 1966, woont in De Haan. Op haar 24ste, na een omweg via Gent (studies), van Brussel naar West-Vlaanderen verhuisd. Echtgenoot Bart Gevaert is een West-Vlaming. An is als grafisch designer werkzaam, samen met haar man heeft zij een eigen zaak: Gevaert Graphics in Zwevezele. Er zijn drie dochters: Louise (33), Charlotte (32) en Margot (28) en sedert mei en augustus twee kleinkinderen: Telma en Felix. Opleiding: Zat in het middelbaar in Brussel. Volgde daarna Toegepaste Kunsten in Gent. Vrije tijd: Naast het schaatsen (shorttrack) in de winter en skeeleren in de zomer is An actief in een serviceclub. Voorts heeft ze een passie voor kunst. Bij het grafisch bedrijf is er een kunstgalerie.

WK in Canada

Een paar weken geleden heeft ze beslist om in maart dit jaar mee te doen aan het WK voor masters in Canada, op 21, 22 en 23 maart in Drummondville, tussen Quebec en Montreal. “Het wordt een korte trip. Ik vertrek op woensdag en de maandag kom ik al terug. Al heb ik lang getwijfeld om mee te doen. Het moet combineerbaar zijn met mijn werk. Voor het eerst zullen we met een Belgisch master-damesteam meedoen in de relay (aflossing). Ikzelf en drie shorttrackers uit het Gentse. Op internationaal niveau is dit voor ons land bij de masters wellicht een primeur. Dit gaf voor mij de doorslag om toch deel te nemen. Zonder mij was er geen voltallig damesteam, en vorig jaar heb ik binnen de federatie een beetje geijverd om de masters als ambassadeurs voor de sport wat meer in de picture te zetten. Ze zullen hier ook werk van maken liet ik me vertellen.”

Finland

An zal er als oudste van de vier strijden tegen ervaren schaatsers uit landen van over de hele wereld. “Individueel zal een gouden medaille er misschien niet inzitten, maar ik hoop om ergens toch een zilveren of een bronzen medaille om de hals te krijgen. En met ons Belgisch relayteam? Dat belooft heel spannend te worden en we zullen alles geven om een mooie plaats te veroveren. Ik kijk er alvast naar uit, naar het WK. En mijn prestaties, met hopelijk nieuwe persoonlijke records. De volgende keer ben ik tegen de zestig en die tijden gaan niet blijven verbeteren. In 2028 zijn er weer de Winterspelen in Finland. Die zou ik toch graag nog meedoen om mijn ervaring op internationaal niveau in schoonheid te kunnen afronden.”