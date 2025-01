Amber (22) is de krak van Damme: “Begraafplaatsen kunnen prachtige groene oases zijn”

Amber Claeys uit Moerkerke werd verkozen tot de Krak van Damme. Het verhaal over haar nominatie voor de Future Proef Award met haar eindwerk over het vergroenen van begraafplaatsen én vervolgens het winnen van die Award, beroerde duidelijk veel Dammenaars. “Ik had het niet verwacht maar ben natuurlijk heel erg vereerd”, zegt Amber.

De kogel is door de kerk: Amber Claeys uit Moerkerke laat vier andere genomineerden achter zich en werd door de lezers van deze krant verkozen tot de Krak van Damme. En dat had ze duidelijk zelf niet echt verwacht. “Dit komt inderdaad onverwacht voor mij, want andere kandidaten zijn toch wel iets bekender dan ikzelf, zou ik denken”, reageert Amber. “Maar natuurlijk ben ik heel erg vereerd.”

Grote onderscheiding

Amber haalde in maart vorig jaar onze krant met het nieuws over haar nominatie voor de Future Proef Award voor haar eindwerk over vergroenen en toegankelijker maken van kerkhoven en begraafplaatsen. Ze studeerde in juni 2023 met grote onderscheiding af als bachelor Groenmanagement en volgde haar stage bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, een instelling die zich ontfermt over beheer en educatie rond natuurlijk en landschap in die regio. Daar werkte ze rond het vergroenen en toegankelijker maken van kerkhoven en publieke begraafplaatsen. En dat was ook het thema waarover ze haar eindwerk schreef.

“Het idee voor mijn thesis heb ik opgedaan tijdens een bezoek aan de Duitse stad Freiburg, waar ik een prachtig oud kerkhof ontdekte. Het was een prachtige groene oase in de stad die ook gebruikt werd voor zachte recreatie”, vertelde Amber ons eerder al. “Ik had het geluk dat ik op mijn stageplaats alle tijd en ruimte kreeg om rond dat thema aan de slag te gaan. Gemeenten als Alken, Borgloon, Gingelom en Kortessem klopten aan bij mijn stageplaats met de vraag hen op weg te helpen bij de visievorming rond hun begraafplaatsen.”

Volgens Amber wordt in heel Vlaanderen het potentieel van begraafplaatsen als multifunctionele ruimte met ook mogelijkheden voor zachte recreatie nog teveel over het hoofd gezien. Na het inventariseren heeft ze per begraafplaats een reeks concrete aanbevelingen gedaan. “Door bepaalde planten in de juiste hoeveelheid te voorzien, kan onkruid bijvoorbeeld onderdrukt worden. En zo blijft het onderhoud ook beperkt. Een in veel gevallen ideale plant is vrouwenmantel, een vaste plant die jaarlijks terugkomt”, weet Amber. “En sowieso is gras, waarin veel bloemetjes groeien, beter dan verharding omdat de mogelijkheid tot wateropname in de bodem toch steeds belangrijker wordt.”

Beperkte campagne

Haar eindwerk maakte duidelijk indruk, want enkele weken na haar nominatie voor de Future Proef Award bleek dat ze de Award ook effectief gewonnen had. En nu is Amber dus ook de Krak van Damme geworden. “Of ik veel campagne heb gevoerd hiervoor? Eigenlijk niet. Ik heb het natuurlijk wel hier en daar bekend gemaakt, maar niet via een grote sociale mediacampagne. Het doet me zeker wel iets dat de Dammenaars mijn inzet weten te waarderen.”

“Mijn brochure wordt vaak geconsulteerd” Is er nog een vervolg aan je project rond groene begraafplaatsen gekomen? “In het kader van mijn stage heb ik een brochure uitgewerkt met heel wat nuttige tips voor openbare besturen, groendiensten en beheerders van begraafplaatsen. Ik verneem dat de brochure vaak opgevraagd en geconsulteerd wordt. Verder heb ik mogen spreken op een congres van de vzw Burgerzaken.” Was er ook contact met Stad Damme over je project en thesis? “Ja, ik had onder meer een gesprek met burgemeester Joachim Coens en schepen Filip Babylon. In Damme staat men zeker open voor nieuwe inzichten. Ik kan me niet uitspreken over alle Damse begraafplaatsen maar ik weet wel dat Damme centrum een heel mooie begraafplaats heeft.” Je werkt als ‘groenmanager’ bij de Vlaamse overheid. Wat houdt dat precies in? “Ik werk meer specifiek bij de VLM, de Vlaamse Landmaatschappij. Dit is een onderdeel van de Vlaamse overheid die werkt rond alles wat te maken heeft met het platteland en haar gebruikers. Dus landbouwers maar ook natuurverenigingen en recreanten.”