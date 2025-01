Al 50 jaar Driekoningenkroning bij heemkringen

Uit de Oostendse stadsrekeningen leren we dat al in 1605, een jaar na het roemruchtige Beleg van Oostende, opnieuw een Driekoningenviering plaatsvond. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat deze eeuwenoude traditie weer in ere werd hersteld door de besturen van de heemkringen’t Schorre uit Stene, Ter Cuere uit Bredene, Santforde uit Zandvoorde en Familiekunde Vlaanderen afdeling Oostende. Op 6 januari was het de beurt aan Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate om deze avond te organiseren. In het Stadsmuseum in de Langestraat werd Dirk Coghe van heemkring ’t Schore tot koning gekroond. Hij koos Nadia Stubbe, voorzitter van De Plate, tot koningin. Hier beiden op de foto met cultuurschepen Vanessa Vens (Vooruit Plus). (foto ML)