Aili (17) is de Krak van Menen: “Ik draag mijn geliefde Mjende in mijn hart”

Aili Deweerd, onze 17-jarige Wieltjesambassadeur 2024-2025, is de nieuwe Krak van Menen. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik had nooit gedacht dat ik ook maar een beetje kon wedijveren met de andere genomineerden”, zegt een verbaasde Aili.

Sinds haar benoeming tot Wieltjesambassadeur in augustus 2024 heeft Aili zichzelf onmisbaar gemaakt bij talloze evenementen. Die toewijding heeft volgens haar zeker bijgedragen tot haar nominatie én winst als Krak. “Vanaf het begin ben ik altijd aanwezig geweest, zowel bij officiële als minder officiële momenten”, vertelt Aili vol overtuiging. “Ik denk dat mensen dit hebben ervaren als positieve én persoonlijke betrokkenheid. Ik draag mijn geliefde stad zonder schroom in mijn hart. Hier valt zoveel meer te beleven dan je vaak denkt. Als ik Menen in een positiever daglicht kan stellen, grijp ik die kans met beide handen.”

Jaar vol hoogtepunten

Het afgelopen jaar was een ware rollercoaster voor de jonge Aili, met talrijke hoogtepunten en nauwelijks een saai moment. “Tijdens de Wieltjesfeesten mocht ik de wieltjesworp doen, een bijzondere ervaring. Later deed ik ook mee aan de Wieltjesmodeshow en kreeg ik de kans om backstage mee te kijken bij de artiesten”, lacht ze. Ook bij serieuzere evenementen schitterde Aili met haar aanwezigheid. “Op 1, 2 en 11 november was ik erbij, net als op het Sportgala, waar ik de trofeeën aan de winnaars mocht overhandigen. Nog recent opende ik de kerstmarkt op het Dorp én gaf ik het startschot voor het carnavalsseizoen in Mjende”, somt ze trots op.

Het is duidelijk: Mjende mag fier zijn op Aili. “Ik heb alles met enorm veel plezier gedaan. Geen enkel moment twijfelde ik om me in te zetten, en ik maakte er altijd tijd voor”, zegt ze vol enthousiasme.

Verdiende titel

Aili’s toewijding bleef niet onopgemerkt en leidde tot haar nominatie én uiteindelijke winst als Krak van het Jaar. “Toen ik hoorde dat ik genomineerd was, was ik al verrast. Maar dé Krak worden, dat had ik nooit durven dromen. Het was een heerlijk moment”, zegt Aili met een stralende lach.

Bezorgdheid om haar stad en haar medemensen loopt als een rode draad door Aili’s leven. “Het lijkt wel op mijn lijf geschreven. Als Chiroleidster in Menen haal ik veel voldoening uit spelletjes spelen en bedenken voor de kinderen. Daarnaast ben ik er ook om te luisteren naar de problemen van onze leden. Mijn sociaal engagement is iets wat mij enorm aanspreekt, en ik ben altijd bereid om me daarvoor in te zetten”, legt ze uit.

Trots en inspiratie

Thuis is de trots op Aili’s prestatie nog steeds voelbaar. “Iedereen is superenthousiast. Mijn ouders en zussen hebben me altijd gesteund, en mijn zus Elly overweegt zelfs om zich ook ooit kandidaat te stellen als Wieltjesambassadeur. Het doet me enorm veel deugd om een inspiratie te kunnen zijn voor anderen. Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij heeft gesteund, van de nominatie tot de overwinning. Dit is een ervaring om nooit te vergeten”, besluit een trotse Aili.

Privé Aili Deweerd (17) werd geboren op 19 april 2007 in Menen. Onze jonge Wieltjesambassadeur woont nog thuis bij haar ouders Alice Parmentier, Glenn Decock en haar zussen Mona, Elly, Amelie en Lucy én Jupke de hond. Loopbaan Ze volgt nog Defensie en Veiligheid in het MSKA Roeselare, om later bij de Militaire Politie van het Belgische leger te werken. Vrije tijd Aili heeft veel sportieve hobby’s, maar haar voornaamste zijn krachtbal bij club Grenskracht Menen en Chiroleidster bij de jeugdbeweging Chiro Mjinde. Aili werd op zaterdag 31 augustus verkozen tot Wieltjesambassadeur 2024-2025, een titel waar ze erg trots op is.