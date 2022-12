Afval besparen loont

In Torhout namen 172 gezinnen deel aan de campagne ‘30% minder’ van Mirom in samenwerking met de stad. De deelnemers werden uitgedaagd om 30% minder restafval te produceren en konden daarmee niet alleen geld uitsparen, maar ook prijzen winnen, waaronder een etentje in het huiskamerrestaurant Diner sur Terre.

In het stadskantoor had zopas de prijsuitreiking plaats. Op de foto v.l.n.r. schepen van Leefmilieu Elsie Desmet, winnaar van de maaltijd Mieke Nauwynck met haar dochtertje Sterre De Nolf, Sarina Vereecke en haar zoontje Cédric Hoornaert (zij spaarde het hoogst aantal punten), Glenda Proot (de mama van Sarina) en Samuël Hoornaert (de man van Sarina). (foto JS)