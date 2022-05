Adviezen wegens verhoogde waarden op brandweersite Izegem: zo beperk je PFAS-risico

Drieduizend gezinnen hebben maandag van het stadsbestuur een brief gekregen waarin staat dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op het terrein van de brandweerkazerne in de Dirk Martenslaan verhoogde PFAS-waarden heeft vastgesteld in de bodem en het grondwater. In afwachting van verder onderzoek krijgen de omwonenden alvast enkele adviezen mee.

PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet voorkomen in het milieu. Herinner je onder andere de ophef rond de multinational 3M in Zwijndrecht, waar in de hele omgeving PFAS opdook en voor onrust zorgde.

Maandag stak er in 3.000 van de 14.000 adressen in Izegem een brief in de bus, waarin de stad liet weten dat OVAM op de site van de brandweerkazerne, na een bodemonderzoek in opdracht van de Vlaamse regering, verhoogde PFAS-waarden had vastgesteld in bodem en grondwater.

“We willen met die brief die gezinnen gewoon goed informeren over de stand van zaken en zeker geen paniek veroorzaken”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Verder onderzoek zal uitwijzen of er nog andere maatregelen moeten genomen worden.”

Moestuin en eieren

Door de verhoogde PFAS-waarden op de site is er volgens OVAM voor de omwonenden wel een risico op blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen aan de omwonenden.

In een zone van honderd meter rond de site wordt ouderen, kinderen, mensen met een lage immuniteit en zwangere vrouwen aangeraden geen zelf geteelde voeding uit de moestuin of eieren van eigen kippen te eten. Wie niet tot deze gevoelige groepen hoort, kan het eten van groenten uit eigen moestuin afwisselen met producten uit de winkel en per week maximaal één ei van eigen kippen eten.

In een zone van vijfhonderd meter rond de site vermijdt men best het gebruik van grondwater uit grondwaterputten als drinkwater, om te koken, koffie of thee te zetten, om de moestuin te besproeien of een zwembad te vullen. Putwater kan je wel nog gebruiken om de auto te wassen, het toilet door te spoelen, sierplanten water te geven…

Blusschuim bij Grote branden

“Inwoners die in de buurt wonen van locaties waar een grootschalige brand woedde en waar mogelijk ook PFAS-houdend blusschuim is gebruikt, kunnen in afwachting van het bodemonderzoek ook best voorzorgsmaatregelen nemen”, staat er voorts in de adviezen.

“Het gaat om de omgeving van de Papestraat, Oekensestraat, Ingelmunstersestraat, Ghistelstraat, Graaf de Montblanclaan, Bellevuestraat en de Lodewijk de Raetlaan. Alleen een langdurige blootstelling aan PFAS kan op termijn gevolgen hebben omdat het stoffen zijn die we zelf niet kwijtraken uit ons lichaam en die dus opstapelen. Daarom raden we aan de adviezen goed op te volgen.”

Bewoners uit de omgeving van de vroegere schoenfabriek Tanghe in de Papestraat zijn dubbel betrokken partij. Omdat ze dicht bij de uitgebrande fabriek en binnen een straal van 500 meter van de brandweersite wonen. De schoenfabriek brandde op donderdag 26 februari 1970 volledig uit.

Oorzaak: oververhitting van de stofzuigers. Toen werkten daar 275 mensen. Het kan zijn dat de brandweer daar toen PFAS-houdend blusschuim heeft gebruikt. Dat moet worden onderzocht.

Ook de bluswerken bij de brand in het jeugdlokaal op de Tuinwijk, in het recyclagebedrijf in de Lodewijk de Raetlaan, en in uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevue-straat moeten worden doorgelicht.

