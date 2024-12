Adriaen Willaert krijgt eigen kamer in het stadhuis

Om Roeselares wereldster componist Adriaen Willaert nog meer bekendheid te geven is er in het stadhuis een Adriaen Willaertkamer ingericht. Van daaruit vertrekt de belevingswandeling waarbij Willaert als hologram de bezoeker rondleidt en vertelt over zijn leven.

Zaterdag, 7 december, was het dag op dag 462 jaar geleden dat Adriaen Willaert in 1562 stierf in Venetië. Hij werd in 1490 in Rumbeke geboren en in het stadhuis krijgt Maestro Adriano nu zijn eigen kamer waar je zijn beeld en partituren kan bekijken en waar de meester de bezoeker aanspreekt als hologram.

De Adriaen Willaertkamer bevindt zich op gelijkvloerse verdieping van het historische stadhuis net naast het voormalige huwelijkssalon. Adriaen, in hologramvorm, nodigt de bezoeker uit om een app te installeren op de smartphone en een interactieve belevingswandeling te starten die langs zeven stopplekken leidt. Van de Grote Markt gaat het naar ARhus, de Adriaen Willaertstraat, het stadspark, de Sint-Michielskerk, de STAP om te eindigen op het Polenplein bij brasserie Den Arend. Er is een aangepaste versie beschikbaar voor kinderen.

Op elke plek vertelt de meester over zijn boeiende levensloop en maak je kennis met zijn muziek. De app is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en is ontworpen door AlfaVision, een vooraanstaande speler in de erfgoed- en museumwereld. Het Brusselse bedrijf maakte het ontwerp in samenwerking met de expertise van de Adriaen Willaert Foundation, de Klokkengilde, cultureel ambassadeur Tore Denys van Dionysos Now en met de steun van Toerisme Vlaanderen.

Ooit vergeten en nu herontdekken

“Het blijft nodig om de bekendheid van Adriaen Willaert en zijn muziek verder uit te dragen”, legt Raoul Boucquey, voorzitter van de Adriaen Willaert Foundation, uit. “Willaert werd kapelmeester van de basiliek San Marco en van de Doge van de republiek Venetië. Na zijn glorierijke periode in Venetië raakte hij en vooral zijn enorme oeuvre aan polyfonische muziek in de vergetelheid. Polyfonie werd een niche die pas rond 1850 werd herontdekt. Met deze wandeling kan ook de huidige generatie onze wereldster ontdekken. Het verhaal is luchtig verpakt en je leert bijvoorbeeld hoe het mogelijk is dat een Roeselarenaar in de zestiende eeuw al muziek maakte in stereo.”

De wandeling start je in het stadhuis in de kamer. Op www.visitroeselare.be zie je wanneer het stadhuis geopend is voor een bezoek. Is de kamer niet open dan start je de belevingswandeling aan de ingang. De folder met QR-code om de app te installeren vind je in ARhus en het Toeristisch Onthaal op het Polenplein. (Bart Crabbe)