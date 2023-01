Acht Komenaars krijgen de titel van Ereburger

Acht Komenaars, waaronder 2 postuum, kregen woensdag uit handen van de burgemeester de titel van Ereburger. Tijdens de plechtigheid werd de rol van elk van deze bijzondere mensen in de verf gezet.

Sport, natuur en zelfs de strijd voor de rechten van de vrouw. De acht nieuwe titels werden vanwege een breed pallet aan redenen toegekend. “Het was reeds van 2016 geleden dat we nog de titel van ereburger hadden uitgereikt”, verduidelijkte burgemeester Alice Leeuwerck. “Het is een benoeming waar we niet lichtzinnig mee omspringen en slechts in uitzonderlijke gevallen toekennen. Anno 2023 konden we op het schepencollege voldoende argumenten op tafel leggen om 8 oorkondes te overhandigen.”

Met het ereburgerschap werd onder andere de judoclub van Komen en het natuurreservaat van Ploegsteert onder de aandacht gebracht. Twee titels werden dan weer postuum uitgereikt. De titel van voormalig burgemeester Gilbert Deleu werd door zijn weduwe in ontvangst genomen. Overleden in 2019 maakte de man carrière in de gemeentepolitiek, waar hij 5 mandaten op een rij kreeg toegekend. Ook Nadine Salembier werd postuum gehuldigd. De onderneemster schopte het niet alleen tot hofleverancier met haar eigen lijn aan schoonheidsproducten, ze was eveneens internationaal erg geëngageerd in haar strijd voor de vrouwenrechten. Haar oorkonde werd door haar zoon in ontvangst genomen.