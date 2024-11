Aannemer vindt restanten van Belgische soldaat uit Wereldoorlog I bij werken in Diksmuide: “Bij het lichaam werden ook een ring en uniformknoop teruggevonden”

Voor het eerst sinds 2016 werden er stoffelijke overschotten teruggevonden van een frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Een aannemer stootte op de restanten bij de aanleg van een houten wandel- en fietspad langs de IJzerdijk in Diksmuide. Zo’n vondst is héél erg uitzonderlijk, want voor 2016 was het al geleden van 1952 dat er nog restanten van een Belgische frontsoldaat teruggevonden werden. “De identiteit van de soldaat achterhalen wordt uiterst moeilijk, want de tand des tijds heeft het lichaam aangetast.”

Eind september stootte een aannemer bij de aanleg van een houten wandel- en fietspad langs de IJzerdijk in Diksmuide vlakbij de IJzertoren op menselijke beenderen. Onmiddellijk waren er sterke aanwijzingen dat het ging om een gesneuvelde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. De politie besliste om deze toevallige archeologische vondst te melden bij het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed. Ook de dienst Oorlogsgraven van het leger werd verwittigd.

“Deze vondst herinnert ons vlak voor 11 november, de herdenking van Wapenstilstand aan de vele duizenden ‘onbekende soldaten’ van de Eerste Wereldoorlog. Zoveel jongens die nooit geïdentificeerd zijn of die nog altijd vermist zijn in de klei. We moeten onze voorouders zo dankbaar zijn voor alle offers die zij gebracht hebben voor onze vrijheid en onze welvaart. We mogen hun verhalen nooit vergeten”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA).

De dag nadien al werd het lichaam door een archeologisch team opgegraven en konden de werken verdergezet worden. “Het is belangrijk dat dergelijke vondsten correct gemeld worden en met de nodige kennis behandeld worden. Want veel oorlogsslachtoffers in Vlaanderen worden bij toeval gevonden. Zij zijn niet allen een belangrijke bron van kennis, maar we zijn het ook verschuldigd aan deze gesneuvelden om ze met eerbied een laatste rustplaats te geven”, stelt Peter De Wilde, administrateur-generaal van Onroerend Erfgoed.

Erg uitzonderlijk

“Uit het eerste onderzoek van het lichaam en de vondsten blijkt dat het wellicht gaat om een soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog diende in het Belgische leger”, zegt Sam De Decker, archeoloog bij het agentschap Onroerend Erfgoed. “Dat is op zich logisch, want de westelijke oever van de IJzer was gedurende de hele oorlog in Belgische handen.”

Het is hoogst uitzonderlijk dat er nu nog een Belgische gesneuvelde gevonden wordt. “Het was al geleden van 2016 dat er nog stoffelijke overschotten van onze soldaten gevonden werden. Daarvoor was het zelfs al geleden van 1952”, gaat Sam verder. “In absolute aantallen waren er veel minder Belgische soldaten actief in WO I in vergelijking met Britse, Franse of Duitse. Daarnaast waren de gevechten aan het IJzerfront en de overstroomde IJzervlakte anders dan die in de regio van Ieper of Mesen. Daar stormden troepen vaker roekeloos op elkaar af met duizenden doden tot gevolg.”

De identiteit van de soldaat zal wellicht geheim blijven. “De tand des tijds heeft jammer genoeg z’n werk gedaan. Maar de kleinere vondsten kunnen nog geheimen prijsgeven”, legt Sam uit. “Het slachtoffer droeg aan zijn rechterhand een soldatenring die aan het front was vervaardigd, met daarin de inscriptie van een posthoorn en het jaartal 1915. De aangetroffen kledijfragmenten, waaronder een uniformknop met een Belgische leeuw, verwijzen dan weer naar een kakikleurig uniform dat pas vanaf 1915 in gebruik was bij de troepen aan de IJzer.” (Lees verder onder de foto)

Bij het lichaam werden enkele kleinere vondsten aangetroffen zoals een soldatenring en een uniformknop. © Agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed laat het opgegraven lichaam en de vondsten verder onderzoeken. Intussen onderneemt de Dienst Oorlogsgraven een ultieme zoektocht in de archieven, naar een spoor van de identiteit van deze onfortuinlijke soldaat. Na het onderzoek zal de soldaat een waardig graf krijgen op een militaire begraafplaats.