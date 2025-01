Aagje (36) is de Krak van Zuienkerke: “Een goede ouderraad is in élke school onmisbaar”

Aagje Verstraete (36) is door onze lezers met stip verkozen tot de Zuienkerkse Krak. Ze draagt de titel graag op aan de voltallige ouderraad van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart. “Een goede ouderraad is tegenwoordig in élke school onmisbaar.”

Aagje Verstraete Privé Aagje is gehuwd met Tom Borghmans en mama van Vito (11) en Lupo (7). Loopbaan Aagje heeft in het begin van haar loopbaan heel veel interims gedaan als kleuterleidster, onder meer in Brugge, Blankenberge, Izegem, Roeselare en Knesselare… Via Knesselare is ze uiteindelijk in Beernem beland waar ze vier jaar geleden haar eigen klasje kreeg in VBS De Regenboog. Vrije tijd Wandelen in gezinsverband. Volleyballen op recreatief niveau. Aagje gaf jarenlang zwemles aan kinderen, bij zwemclub Aquanimo in Lago Brugge. Nu doet ze dat nog sporadisch. Ook geeft ze in de vakanties zwemkampen in Lago en Themacs, een superleuk kamp in Mast Brugge.

Haar inzet voor de gemeenschap was de Zuienkerkenaars duidelijk niet ontgaan: naast haar engagement voor de ouderraad, zet Aagje ook elk jaar mee haar schouders onder de Roefeldag in haar gemeente. “We doen dat met een groot hart voor onze kinderen, want zonder de vrijwilligers zou die leuke namiddag misschien niet lang meer blijven bestaan. Maar ik ben er altijd wel graag bij als er iets te beleven valt in Zuienkerke. We hebben op dat vlak ook niet te klagen”, klinkt het.

Jeugdhuis

Haar jeugdjaren bracht Aagje door in Lendelede. “Mooie herinneringen heb ik daar; vooral aan de Chiro. Ik heb er ook meer dan één broek versleten in het jeugdhuis, en dat is hier in Zuienkerke toch een beetje een gemis. Waar gaan onze kinderen terechtkunnen als ze tieners zijn? Dat maakt mij als mama wel wat ongerust. Wij hadden vroeger dan wel geen gsm, maar onze ouders wisten wél altijd waar we uithingen”, klinkt het.

De liefde

De liefde deed haar uitwijken naar Brugge. “Tijdens mijn studies kleuteronderwijs zat ik daar op peda en zo heb ik mijn man Tom leren kennen. We hebben eerst een tijdje in Brugge gewoond, maar toen ik zwanger was, begon de zoektocht naar een huis buiten de grote stad. Zo zijn we uiteindelijk in Zuienkerke terechtgekomen. Als ik daar nu aan terugdenk, vind ik het nog altijd ongelooflijk hoe warm we hier door onze buren onthaald werden. Toen we er zelf net woonden, hebben we een instuif gegeven en de toon was onmiddellijk gezet. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Beter een goede buur dan een verre vriend? Dat hebben wij hier aan den lijve mogen ervaren”, aldus Aagje. Al vindt ze als sociaal kuddebeest overál gemakkelijk haar draai. “Ons Aagje, die komt wel terecht, zei mijn moeder vroeger altijd, ze kan een hele middag tegen een boom staan praten, en die boom zou op den duur nog terugpraten ook.” (lacht)

Ze moest er dan ook niet lang over nadenken om de ouderraad van ’t Polderhart te vervoegen. “Dat was voor mij ook een manier om hier mensen te leren kennen, en als kleuterjuf wéét ik hoe belangrijk het is om een goede ouderraad te hebben op school. Extra helpende handen, extra financiering, het is tegenwoordig bijna een must binnen ons onderwijs. Daarnaast proberen we als ouderraad ook een spreekbuis te zijn voor de ouders. De deur van de directie staat altijd open, maar voor sommige ouders is dat toch een drempel. Soms zeggen ze het liever eerst aan ons als er iets scheelt.”

Gemoedelijk

Zelf staat Aagje voor de klas in VBS De Regenboog in Beernem. “Een veel grotere school dan ’t Polderhart, waar het er bijgevolg dan ook iets gemoedelijker aan toe gaat. Een kleiner team zorgt bovendien voor meer standvastigheid en continuïteit. Dat is écht een groot voordeel”, besluit ze.