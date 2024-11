80ste verjaardag bevrijding feestelijk herdacht

Het traditionele Feest van de Wapenstilstand op 11 november kreeg dit jaar een extra dimensie. Niet alleen werd het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, maar ook de Torhoutse bevrijding op 7 september 1944 (Tweede Wereldoorlog).

Dat laatste gebeurde met een unieke colonne van oude legervoertuigen die door de centrumstraten reed. De optocht kreeg een Canadees en Pools cachet uit erkentelijkheid voor de bevrijders. De tiende infanteriebrigade van de Canadese vierde pantserdivisie maakte een einde aan de Duitse bezetting, maar het is ook mogelijk dat een Poolse motorrijder of ambulancier de stad eerder bereikte. Na de passage van de colonne had in de Sint-Pieterskerk een mis plaats en werd het Te Deum gezongen. Vervolgens werden er bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument op het Conscienceplein. Er waren ook paarden van de Traditie Artillerie Vereniging present.