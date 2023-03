500 vrijwilligers op bedankingsfeest in Tielt

Na een afwezigheid van vier jaar werden op vrijdag 3 maart de vrijwilligers actief in de stad Tielt terug ontvangen in de Europahal voor een bedankingsbijeenkomst. Met meer dan 500 aanwezigheden was het dan ook gezellig druk in de Europhal.

Na een welkomstwoord van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en van schepen Vincent Byttebier, mocht iedereen genieten van een gezellige drink met een hartverwarmend frietje en sfeervolle achtergrondmuziek.

Tot laat op de avond gonsde het dan ook van de gesprekken tussen de verschillende groepjes mensen die regelmatig van samenstelling wisselde, want het was duidelijk dat het gros van de vrijwilligers zich voor één of meerdere organisaties of diensten inzette en dus gesprekspartners genoeg hadden om er een meer dan geslaagde avond van te maken.