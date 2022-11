45ste editie Fiesta Filipina in Roeselare

Op zondag 20 november is er vanaf 11.30 uur opnieuw Fiesta Filipina in het restaurant en feestzaal van het Klein Seminarie in Roeselare. Het feest vindt al voor de 45ste keer plaats.

Vorig jaar werd het jaarlijks eetfestijn op het laatste moment door de stijgende coronacijfers afgelast. “Aan de hoge nood in onze wijde wereld en dichterbij twijfelt niemand”, vertelt Jean Marie De Meester, voorzitter van missionair Roeselare en samen met Fiesta coördinator Guido Verstraete een van de drijvende krachten achter dit eetfestijn voor noodprojecten van Roeselaarse missionarissen, onder andere voor de scheutisten Jan Couvreur en Bernard Masson.

Deze menslievende organisatie heeft een duidelijke link met de KSA, de leiders en oud-leiders helpen de dag zelf nog altijd mee om het geheel in goeie banen te leiden. “Toen de KSA in 1978 haar vijftigjarig bestaan vierde, hebben ze voor de eerste keer een missiefeest georganiseerd”, aldus Guido Verstraete, de coördinator van Fiesta Filipina, die al sinds het prille begin deel uitmaakt van dit lovenswaardig initiatief.

Een soort roeping

“De centjes die we binnenhaalden, werden toen ook al aan missionarissen gegeven die o.a. op de Filipijnen werken. Het is een soort roeping geworden. We hebben door de jaren heen ervaren, dat de financiële steun ook echt terecht komt bij zij die het echt nodig hebben.”

“Straks zijn we opnieuw te gast in de feestzaal van het Klein Seminarie met grote dank aan de directie, voor hun gastvrijheid”, besluit Guido, die iedereen van harte verwelkomt op het Filipijns eetfestijn. Op het menu staat ‘Filipijnse pancit met curry en kip’ aan 15 euro voor volwassenen en 6 euro voor de kinderen. (AD)

Kaarten zijn te reserveren bij: Jean-Marie De Meester op j-m.de.meester@telenet.be of 0495 20 95 88 of bij Guido Verstraete op guidoverstraete55@gmail.com of0473 41 40 11.