31 nieuwe wooneenheden voor de Kortrijkse ‘Tuinwijk’

De werken in de vroegere Tuinwijk op de hoek van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan zijn gestart. Sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk sloopte er achttien huizen en in de plaats komen 31 nieuwe wooneenheden naar het ontwerp van Maker Architecten uit Gent. Op de kop komt een appartementsgebouw met zestien appartementen, studio’s en duplexen. “Bij het ontwerp werd vertrokken vanuit de insteek hoe de wijk, daterend uit de jaren 20, vroeger geconcipieerd werd. Aan de achterzijde willen we meer activiteit creëren om de relatie tussen de tuinen, woningen en binnengebied te vergroten. De huidige garageboxen zijn een gesloten zicht en is naar leefbaarheid niet interessant daarom wordt de centrale binnentuin in ere hersteld. Met de bouw willen we meer woontypologieën aanbieden waardoor mensen in dezelfde buurt kunnen blijven wonen”, zegt architect Lieven De Groote.

Wonen Regio Kortrijk gaat met haar opwaarderingsprojecten steeds voor duurzaam en circulair bouwen. Zo wordt bijvoorbeeld het overtollige grondwater op de werf verzameld in een centraal waterreservoir waar iedereen uit de buurt gratis gebruik kan van maken en worden de gevelstenen en dakpannen van de gesloopte panden hergebruikt. Die waren tijdens de afbraak makkelijk te recupereren gezien het gebruik van kalkmortel destijds. “Het is goed dat buurten als deze een nieuwe invulling krijgen. Hier kunnen we de kwalitatieve verdichting van het stadscentrum waarmaken met aandacht voor de identiteit van de buurt. Op die manier kunnen we ook nieuwe gezinnen aantrekken om in de stad te komen wonen”, vult schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens aan.

Stad Kortrijk stelde in haar bestuursakkoord het doel om 750 bijkomende beschikbare sociale woningen te realiseren tegen eind 2024. Wonen Regio Kortrijk neemt 70% van deze doelstelling op zich. “Het is belangrijk dat we het tempo van de afgelopen jaren aanhouden. Nu het leven steeds duurder wordt, willen we voor alle bevolkingsgroepen kansen blijven bieden om kwalitatief te wonen. Projecten als dit, sociale woningbouw in volle stadscentrum, passen perfect in deze filosofie”, besluit Veronique Decaluwé, voorzitter Wonen Regio Kortrijk.

Het project te Tuighuisstraat zal waarschijnlijk tegen eind 2023 afgerond zijn en is goed voor een investering van om en bij de 8 miljoen euro. Wie op de hoogte wil blijven van de werken kan steeds terecht op de blogsite.