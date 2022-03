26ste Bronzen accordeon voor veldrijder Joran Wyseure: “Met zo’n houding wacht een mooie en lange carrière”

De 26ste Bronzen Accordeon, uitgereikt door de Lichterveldse Perskring en vervaardigd door Ron Deblaere, gaat naar Joran Wyseure, die begin dit jaar de wereldtitel veldrijden bij de beloften veroverde. “Een wereldtitel heeft uitstraling over de hele wereld”, klinkt het.

De Bronzen Accordeon gaat elk jaar naar een Lichterveldenaar of lokale vereniging die het dorp verdienstelijk en buiten de gemeentegrenzen op de kaart zet. Veldrijder Joran Wyseure deed het tot in het Amerikaanse Fayetteville, waar hij de wereldtitel veldrijden bij de beloften won voor landgenoten Emiel Verstrynge en Thibau Nys. Vorig jaar ging de persprijs nog naar het Lichterveldse zorgpersoneel. “Wereldkampioen worden, dat is uitstraling over heel de wereld”, stelt Johan Vandenbussche, die een tekst van Johnny Vansevenant – die verontschuldigd was bij de uitreiking – voorlas. “De categorie U23 bestaat al sinds 1986 en heeft een indrukwekkende erelijst. Al onze grote Belgen hebben al zo’n wereldtitel behaald: Sven Nys, Bart Wellens, Niels Albert, Wout van Aert, Eli Iserbyt. Ook Tom Pidcock heeft de wereldtitel in die categorie binnengehaald. Zo’n titel is veelbelovend en we hopen op meer.”

Zo’n titel is veelbelovend en doet hopen op meer

Dat laatste werd volmondig beaamd door Joran, papa Christophe en mama Cathy Volcke zelf. “Joran is ook eigen kweek. Echt van Lichtervelde, kleinzoon van de bekende bakker Frans Volcke en zijn vrouw Rosette en zoon van Cathy en Christophe in de Margarethalaan. Bij de huldiging voor ons gemeentehuis zei onze ereburger Gilbert Desmet nog: Joran is een slimme coureur. Al vroeg in de wedstrijd ontsnapte hij zodat andere Belgische renners als Emiel Verstrynge wel moesten afstoppen. Gilbert was ook een slimme coureur, hij zal zijn eigen soort wel herkennen. Joran heeft zijn seizoen ook slim ingedeeld. Hoe meer het WK naderde, hoe beter hij werd: derde op het BK, vierde op het EK, tweede in Gullegem na Pidcock, maar voor alle andere profs. Joran heeft op het wereldkampioenschap een schitterende prestatie geleverd. Aan de meet was hij nog fris van geest. Hij zag iemand met een Belgische vlag (familie van Eli Iserbyt, red.), greep die en reed ermee over de streep, wat meteen prachtige foto’s opleverde. Joran staat met beide voeten op de grond, vindt nooit iets zomaar vanzelfsprekend. Met die houding wacht je nog een mooie, lange carrière.”

Mooie erelijst

Zo is Joran de 26ste winnaar van de Bronzen Accordeon, die onder meer werd gewonnen door Cinema De Keizer, Conny Vandendriessche, Dries Herpoelaert, café Wolf, de zorg en vele anderen.