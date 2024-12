250 deelnemers spinnen ten voordele van Kom op tegen Kanker in Waregem

Zo’n 250 spinners van Bike-fun Spinners fietsten vrijdagavond de ziel uit hun lijf ten voordele van Kom op tegen Kanker, en dat in een unieke omgeving. Tussen de kerst- en eindejaarsfeestjes door, blijft het Jeugdcentrum immers opgebouwd als een fuifzaal. “Het geeft een heel andere kick om met honderd man tegelijk te fietsen”, zegt voorzitter Rudy Raes.

Bike-fun Spinners bestaat volgend jaar twintig jaar. Wat ooit begon met vijf spinfietsen in een klein zaaltje in het Jeugdcentrum, is nu uitgegroeid tot een grote vereniging met acht afdelingen in en rond Waregem. “Al vijftien jaar doen we ook activiteiten voor het goede doel”, zegt voorzitter Rudy Raes (63).

“Door de jaren heen hebben we al vier keer meegedaan met de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Eind mei volgend jaar hopen we dat voor de vijfde keer te doen. Om deel te nemen moet je met een groep 5.500 euro inzamelen voor kankeronderzoek. Met onze kerstspinning van vrijdagavond, hebben we al een stevige stap in de goeie richting gezet. De opbrengst zal rond de 3.750 euro liggen aan inschrijvingsgeld alleen.”

“Het was echt een unieke kans om dit in een danszaal te kunnen doen. Op 21 december ging in het Jeugdcentrum het Kerstbal door en op oudejaarsavond is er opnieuw een feestje. Vroeger werd de zaal tussendoor afgebroken en terug opgebouwd, maar vorig jaar hebben ze voor het eerst een deel van de aankleding laten staan. Toen konden we ook een groot spinningevent organiseren en zamelden we geld in voor Akabe en Somival.”

“Dit jaar was de zaal echter nog veel mooier aangekleed en in plaats van 100 deelnemers hadden we er nu zo’n 250, verspreid over drie shifts. Ik heb twee keer meegefietst en ook voor mij was het puur genieten. Het geeft een heel andere kick om met honderd man tegelijk bezig te zijn. Het doet ook veel deugd dat we zoiets kunnen opzetten voor Kom op tegen Kanker, mijn moeder werd zelf getroffen door de ziekte. Ik hoop alvast dat we volgend jaar tussen kerst en nieuw opnieuw een gelijkaardig evenement kunnen organiseren in het Jeugdcentrum.”