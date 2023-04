218 verenigingen uit de Westhoek ruimen 19 ton zwerfvuil tijdens Maand van de Netheid

Tijdens de Maand van de Netheid ruimden 218 verenigingen uit de Westhoek bijna 19 ton zwerfvuil op, een lichte daling van 5% ten opzichte van 2022. “Goed zou je denken, maar het zwerfvuil bestaat uit steeds meer verpakkingsafval zoals blikjes, PET-flessen, lege verpakkingen van voeding…”, zegt woordvoerder Daphné Gouwy van IVVO.

De 218 verenigingen die zich inschreven voor de Maand van de Netheid trommelden samen zo’n 4.000 vrijwilligers op en zorgden voor 3.490 km propere wegbermen binnen het werkingsgebied van afvalintercommunale IVVO (Ieper, Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Koksijde, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne en Vleteren).

5,3 kg per kilometer

Dit leverde een buit op van 18.422 kg zwerfvuil. “Dat komt neer op ongeveer 5,3 kg zwerfvuil per kilometer berm”, zegt woordvoerder Daphné Gouwy van IVVO. “Dit is een daling van 0,5 kg per kilometer tegenover vorig jaar. Opmerkelijk is wel dat het aandeel pmd elk jaar blijft toenemen. De laatste jaren, sinds corona, is het aandeel pmd met 10 % gestegen in gewicht.”

Statiegeld broodnodig

Voorzitter Valentijn Despeghel van IVVO zegt dan ook dat de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes in 2025 is noodzakelijk. “We zijn de 218 verenigingen die onze regio hielpen opruimen bijzonder dankbaar”, zegt ook voorzitter Valentijn Despeghel van IVVO. “Jaar na jaar staan ze opnieuw paraat. We zien een lichte daling van de hoeveelheid zwerfvuil al kan dit ook te maken hebben met het feit dat steeds meer zwerfvuilvrijwilligers dagelijks op pad gaan om zwerfvuil te ruimen. Daarnaast zijn we tevreden dat er eindelijk land in zicht komt in de zee van pmd. De jaarlijkse stijging toont aan dat de invoering van statiegeld broodnodig is. Blikjes en PET-flessen blijven een hardnekkig probleem en dit zal structureel verminderen eens het statiegeld hierop is ingevoerd. We steunen dit principe volledig en hopen alvast op een succesvolle uitrol.”

Mooimakers

Naast de jaarlijkse opruimactie rekent IVVO op de hulp van de vele ‘Mooimakers’ om ons landschap proper te houden. Dagelijks gaan zwerfvuilvrijwilligers op pad om hun buurt op te ruimen en proper te houden. Wens je tijdens het wandelen ook zwerfvuil te ruimen? Registreer je dan op de website van Mooimakers en bestel er gratis handschoenen, zwerfvuilzakken en grijpers in de webshop. (TOGH)

www.mooimakers.be