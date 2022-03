100 jaar Huize Sint-Jozef en Sint-Jozefsschool

Op zaterdag 19 maart wordt het naamfeest van Sint-Jozef in Ieper gevierd, maar Huize Sint-Jozef en de Sint-Jozefsschool vieren deze week meer dan de patroonheilige. Het klooster Sint-Jozef, woon-zorgcentrum Sint-Jozef en de Sint-Jozefsschool in de Meenseweg vieren hun honderdste verjaardag.

De Sint-Jozefsschool startte in 1824 (binnenkort 200 jaar) in de Bollingstraat op de plaats van het College Ieper. De gebouwen werden gedeeltelijk vernietigd in de periode 1914-1918. De Zusters hadden een boerderij met wei- en akkerland op een deel van ‘t Hofland, de hoger gelegen vruchtbare gronden nabij de stad, aan de Meenseweg. Daar lieten ze bij hun terugkeer de nieuwe gebouwen oprichten. Die werden 100 jaar geleden geopend.

De heropbouw

“In afwachting dat de nieuwe gebouwen er zouden komen, werden er langs de Meenseweg barakken opgetrokken”, vertelt schooldirecteur Lieven Calis. “Zo werd in oktober 1920 een school geopend in deze voorlopige gebouwen. Intussen werden de plannen voor het nieuwe gebouw opgemaakt door ingenieur Coomans, die ook de architect was van de Sint-Maartenskerk in Ieper.”

“De eerste steen werd gelegd in maart 1921 en al in 1922 konden de zusters het klooster komen bewonen. Het gebouw was toen echter nog ver van afgewerkt. Ieder jaar met de patroonsdag van de Heilige Jozef willen het wzc Huize Sint-Jozef en de Sint-Jozefsschool activiteiten organiseren, de bewoners (Huize) en de leerlingen (school) in de watten leggen.”

“De wezenschool van vroeger groeide uit tot een internaat voor kinderen uit de volksklas en het vroeger hospitaal werd een rustoord voor dames en juffrouwen. Naast de lagere school aan de Meenseweg, werd nog een school geopend op de wijk ‘Kalfvaart’ en een derde op de wijk Potyze. In 1939 werd de lagere school in Sint-Jan er nog bijgenomen.”

“Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren de Zusters van de Heilige Sint-Jozef genoodzaakt om hun gebouwen in de Bollingstraat in Ieper te verlaten en te vluchten naar Frankrijk”, aldus stafmedewerker Helen Connerty.

“Na de oorlog was de wens groot om terug te keren naar Ieper om hun activiteiten van onderwijs en zorg verder te zetten. Aangezien hun vroegere gebouwen volledig platgebombardeerd waren, werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie.”

“Plannen werden gemaakt voor een nieuw klooster langs de Meenseweg, waar vroeger de hofstede van de zusters zich bevond. Architect Jules Coomans mocht de tekenpen hanteren. In maart 1921 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe klooster en al in juli 2022 werd het nieuwe klooster ingenomen.”

“Enerzijds was er de kleuter en lagere school en anderzijds Huize Sint-Jozef, het rusthuis voor dames. 100 jaar later zijn de twee domeinen die voor de Zusters zo belangrijk waren, namelijk onderwijs en zorg, nog steeds aanwezig op dezelfde site met de Sint-Jozefschool enerzijds en het woon-zorgcentrum Huize Sint-Jozef anderzijds.”

Feestprogramma

Vanaf vandaag vrijdag 18 maart wordt in de kapel van woon-zorgcentrum Sint-Jozef een kleine tentoonstelling opgebouwd. Op vrijdag 18 maart is er een eucharistieviering ter ere van de Heilige Jozef. In de weken daarop organiseert men een ontdekkingstocht in het huis en kunnen bewoners kennismaken met minder bekende ruimtes in het huis. Op dinsdag 29 maart worden alle medewerkers op een ontmoetingsmoment getrakteerd. Op vrijdag 1 april wordt er afgesloten met een dienstgebonden dansfeest en dessertbuffet.

Ook in de Sint-Jozefsschool staan er festiviteiten gepland. Zo is er vandaag vrijdag 18 maart een traktaat van de ouderraad aan alle 413 leerlingen en 55 personeelsleden van de school.

Op zondag 24 april is er een loop- en wandeltocht doorheen de ruime schoolomgeving met duidingsboekje over de geschiedenis van de school.

