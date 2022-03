Vzw JOC Ieper past 80.000 euro bij voor nieuw skatepark: “Opbod tussen gemeenten”

Door de stijgende grondstoffenprijzen en een opbod tussen steden en gemeenten liep de aanbesteding voor de bouw van het nieuw skatepark in de soep. De enige ingediende offerte werd afgewezen door de lokale skate community. In een nieuwe poging om het skatepark te realiseren zal JOC Ieper het budget met eigen middelen verhogen van 180.000 euro naar 260.000 euro.

Nadat de gemeenteraad in september 2021 al het bestek voor het ontwerpen en ombouwen van een skatepark goedkeurde, diende slechts één bedrijf een offerte in. Het stadsbestuur oordeelde na overleg met de lokale skate community echter dat het ontwerp onvoldoende voldeed. “De vraag om belangrijke lijnen in het park niet te laten kruisen, zodat skaters van verschillende niveaus niet tegen elkaar botsen is onvoldoende beantwoord”, klinkt het. “De cirkelvorm kan de skaters potentieel ook hinderen en dit voornamelijk op het vlak van snelheid maken. Verder is vastgesteld dat de oppervlakte te weinig benut wordt. Het huidige skatepark bedraagt in volledige skatebare oppervlakte nu ± 800 m². Het ontwerp bestaat uit ± 600m² ‘beskatebare’ oppervlakte, waar we willen streven naar een totale oppervlakte van ± 1.100m².”

260.000 euro

De extra ruimte is nodig om het groeiend aantal skaters te kunnen bolwerken. Daarnaast ontbreekt een halfpipe in het ontwerp, terwijl de helft van de skaters dat vroegen. Ook het voorgesteld type beton riep vragen. “Er is bijgevolg besloten om het huidig ontwerp niet te weerhouden, ook en vooral omdat ons initieel voorstel budgettair wellicht niet haalbaar bleek”, aldus schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “De opdracht werd deels herwerkt om opnieuw te kunnen aanbesteden. Het bestuur van het JOC Ieper vzw heeft beslist het geplande investeringsbudget van 180.000 euro met eigen middelen te verhogen tot een totaal beschikbaar bedrag van 260.000 euro.”

Serieuze miskleun

“We zijn ontevreden dat skaters ook deze zomer hun sport niet kunnen beoefenen op een nieuw skatepark”, sneerde Miguel Gheysens (CD&V). “Een serieuze miskleun. Het klonk zo veelbelovend. Onze enige verzuchting was de budgettering toen, maar na de repliek van de schepen moesten we concluderen dat dit oké was. De schepen zei toen dat de prijzen gebaseerd waren op de skateparken van Roeselare en Kortrijk. In 2014 kostte het skatepark in Roeselare 230.000 euro voor 1.000 m², in Kortrijk indoor 150.000 euro voor 450 m² en in 2016 135.000 euro voor 600 m² in Poperinge. Jullie wilden 1.100 m² voor 180.000 euro. Wij waren toen verwonderd, vandaag blijkt onze vrees bevestigd. Nu moet JOC dit mee financieren. Vreemd dat een vzw meefinanciert in patrimonium van de stad. Zouden we niet beter samen met de stadsingenieur, de jeugddienst en de lokale skate community een nieuw plan uittekenen en dan een aanbesteding uitschrijven. Uit verhalen van andere gemeenten leren we immers dat het moeilijkste aan deze aanbestedingen de ontwerpfase is.”

Hoge grondstofprijzen

Sam Vancayseele van andere oppositiepartij Groen kwam positiever uit de hoek en wist de vinger op de wonde te leggen. “We zijn tevreden dat het stadsbestuur extra moeite gedaan heeft om dit skatepark te realiseren. Al vrezen we dat door de grote vraag aan skateparken in verschillende steden en gemeenten en de hoge grondstofprijzen er vooral een opbod plaatsvindt. Dat is natuurlijk een spijtige zaak. Wij zijn ook blijvend voorstander van de recuperatie van de bestaande skatetoestellen voor skatespots in wijken of deelgemeenten.”

Opbod

“Naar aanleiding van het vorige bestek hebben wij diverse firma’s bevraagd en zelfs samengezeten met de bondscoach van België”, reageerde schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Iedereen zei dat het een haalbaar budget was, maar er is inderdaad een opbod. De vraag is enorm gestegen, alsook de prijs van de grondstoffen. Zes maanden geleden konden wij niet voorzien dat er dergelijk opbod zou plaatsvinden.”