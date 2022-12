Verdwijnt dierenasiel uit Knokke-Heist? Oppositiepartij N-VA vreest van wel, maar burgemeester vraagt geduld: “We overlopen alle opties”

Verdwijnt het dierenasiel volledig uit Knokke-Heist? Bij oppositiepartij N-VA vrezen ze alvast van wel. Burgemeester Piet De Groote (GBL) ontkent dat het al een uitgemaakte zaak is. Nog voor eind dit jaar zou de beslissing vallen. “Er zijn nog verschillende opties”, herhaalt de burgemeester.

De toekomst van het dierenasiel in Knokke-Heist beroert al enkele weken de gemoederen. Het verouderde asiel langs de Sluisstraat ligt naast het recyclagepark. Dat recyclagepark krijgt binnenkort een make-over, waardoor het dierenasiel wellicht ook moet verhuizen. Al vreest oppositiepartij N-VA dat het asiel helemaal zal verdwijnen. “Een nieuw asiel zou te duur zijn voor het gemeentebestuur”, zegt gemeenteraadslid Isabelle Goeminne (N-VA). “Maar wij blijven strijden voor een dierenasiel op het grondgebied van Knokke-Heist. Het asiel heeft een maatschappelijke functie om dieren op te vangen, maar ook een sociale functie. Denk maar aan oudere mensen die er sociaal contact krijgen.”

Volgens burgemeester Piet De Groote (GBL) staat de beslissing evenwel nog niet vast. “De communicatie van N-VA is stemmingmakerij”, zegt de burgemeester. “Het zou niet getuigen van goed bestuur als we niet alle opties zouden overlopen en zomaar zeggen: we bouwen ergens anders een volledig nieuw asiel. Kan er bijvoorbeeld samengewerkt worden met andere gemeenten? Het dierenasiel in Brugge is nauwelijks een kwartiertje rijden. Maar zoals gezegd: een beslissing is er nog niet genomen.”

Bij N-VA blijven ze alvast bij hun standpunt: het asiel moet in Knokke-Heist blijven. “Het asiel is niet alleen broodnodig voor dieren, maar ook voor mensen. Want waar moeten zij terecht met hun dier als ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen of iets anders meemaken”, zegt raadslid Isabelle Goeminne. (MM)