Telefonische politieke peiling niet in opdracht van stad Oostende: “Wij kennen dat bureau zelfs niet”

Verschillende Oostendenaars werden opgebeld door onderzoeksbureau Kantar voor een politieke peiling ‘in opdracht van de stad Oostende’. Het stadsbestuur laat weten dat ze niets te maken heeft met het onderzoek.

De voorbije weken werden verschillende Oostendenaars opgebeld door onderzoeksbureau Kantar uit Brussel. Er werd gemeld dat het ging om een onderzoek in opdracht van de stad Oostende. Bij de eerste vraag werd al meteen gepeild naar de politieke voorkeur. Bij het stadsbestuur kwamen verschillende meldingen binnen, maar die wijst er op dat de peiling zeker niet gebeurt in opdracht van de stad.

Niemand bereikbaar

“Er is geen enkele opdracht gegeven aan dat bureau en het is bij geen enkele stadsdienst bekend, ook niet bij de satellieten zoals Economisch Huis of Toerisme Oostende”, luidt het formeel bij de stadsadministratie. Alles wijst er op dat het onderzoeksbureau, op anderhalf jaar voor de verkiezingen, peilt in opdracht van een partij of organisatie. Bij Kantar was de voorbije dagen niemand bereikbaar voor commentaar.