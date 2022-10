Ruiselede stemt op zondag 27 november over fusie met Wingene

Zondag 27 november trekken de Ruiseledenaren op vrijwillige basis naar het stemlokaal, voor het referendum over de geplande fusie en het ultieme antwoord met een JA of NEEN op de vraag of er een fusie op 1 januari met Wingene moet doorgaan.

Voor het zover is zal nog veel inkt vloeien, zullen nog veel toogpraatjes soms hoog oplaaien. Want dit thema, uniek in Ruislee, leeft en beroert de bevolking. Eerstdaags komt er nog in alle brievenbussen een infobrochure over de stembusdag van 27 november. Nu maakt de lokale overheid de data en plaatsen bekend van vijf infomomenten. Allemaal op de vijf dagen voor het cruciale weekend. Op 21 november in zaal Sport en Spel, de dag erna in Kruiskerke, zaal Kruispunt en woensdag 23 november in Kamphuis ’t Haantje in Doomkerke. Op 24 november dan in Wingene in het gemeentehuis en de laatste infosessie is op vrijdag 25 november in sporthal de Zwaluw in Zwevezele. Telkens met aanvang om 18.45 uur. Met voldoende ruimte voor vraagstelling bij het binnenkomen.

Sommige vragen vereisen grondig opzoekwerk en daarom deze tip: inschrijven vooraf kan via www.fusiewingeneruiselede.be/inschrijving-infomoment en daarbij al meteen de specifieke vraag noteren. (RV)