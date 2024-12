West-Vlaamse Kamerleden slaan handen in elkaar om fusie Tielt en Meulebeke vlot te laten verlopen

Cd&v-fractievoorzitter Nathalie Muylle verenigde de West-Vlaamse parlementsleden in de Kamer over partijgrenzen heen om een wetsvoorstel goed te keuren dat de fusie tussen Tielt en Meulebeke gerechtelijk op de juiste sporen zet. Het voorstel voorkomt procedureproblemen en zorgt voor een efficiënte werking van politie en parket na de fusie.

Op 1 januari 2025 fuseren de West-Vlaamse gemeenten Tielt en Meulebeke tot de nieuwe fusiestad Tielt. Een fusie van deze aard brengt talrijke administratieve en juridische aanpassingen met zich mee. In dit geval doet zich een specifiek probleem voor omdat Meulebeke momenteel tot het kanton Izegem behoort (arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk), terwijl Tielt deel uitmaakt van het kanton Tielt (arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge).

Dit verschil in gerechtelijke indeling zou zonder ingrijpen tot problemen kunnen leiden bij de werking van politie en parket. Zo zou een politieagent van de politiezone Regio Tielt eerst moeten nagaan in welke deelgemeente een misdrijf plaatsvond, vooraleer hij of zij weet welke parketmagistraat moet gecontacteerd worden.

Nieuw wetsvoorstel

Daarom voorziet het nieuwe wetsvoorstel erin om de gemeente Meulebeke in te delen bij het kanton Tielt en dus het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Hiermee worden de gerechtelijke grenzen afgestemd op de nieuwe fusiegrenzen. Zo is dezelfde afdeling van het parket bevoegd voor alle misdrijven binnen de politiezone Regio Tielt. Dat vermijdt in de toekomst procedurefouten of bevoegdheidsproblemen.

Het wetsvoorstel werd met spoed behandeld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers onder impuls van de West-Vlaamse parlementsleden, die op initiatief van Nathalie Muylle over partijgrenzen heen mee aan de kar trokken om deze juridische aanpassing snel goed te keuren.