Vlaams Parlementslid Jasper Pillen (Open Vld) wordt gemeenschapssenator… en wil de Senaat afschaffen

Vlaams Parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open Vld) wordt gemeenschapssenator. Hij heeft vrijdag 24 januari de eed afgelegd. Zijn ambitie? De Senaat zo snel mogelijk afschaffen…

Jasper Pillen, Vlaams Parlementslid en fractieleider in de Brugse gemeenteraad voor de liberale partij, heeft vrijdag de eed afgelegd als gemeenschapssenator. Open Vld wil de Senaat zo snel mogelijk afschaffen.

Extra druk

Jasper Pillen verduidelijkt: “Onze eerste prioriteit is deze overbodige assemblee af te schaffen. Ik zal wel gebruik maken van de mogelijkheid om via vragen extra druk te zetten voor oplossingen voor problemen die zowel Vlaams als federaal moeten aangepakt worden.”

De Brugse politicus ziet daarvoor opportuniteiten, vooral op het vlak van buitenlands beleid, handel en defensie. Het mandaat van gemeenschapssenator is onbezoldigd.

Ontmoetingskamer

Sinds de zesde staatshervorming worden er geen senatoren meer rechtstreeks verkozen. De Senaat moest vooral dienen als een ontmoetingskamer waar parlementsleden vanuit de regionale parlementen met elkaar in debat konden gaan. Ten gevolge van die staatshervorming moet elke partij dus parlementsleden aanduiden die hun partij en parlement gaan vertegenwoordigen in de Senaat. Zij worden daarvoor niet vergoed.

Vrijdag heeft Jasper Pillen de eed afgelegd als gemeenschapssenator voor Open Vld in opvolging van Vlaams Parlementslid Tom Ongena, die schepen is geworden in de Antwerpse gemeente Sint-Katelijne-Waver, wat onverenigbaar is met het mandaat van gemeenschapssenator.

Ex-schepen

Jasper Pillen was van 2020 tot 2023 federaal volksvertegenwoordiger, als opvolger van Vincent van Quickenborne. Hij werd bij de verkiezingen van juni 2024 rechtstreeks verkozen als Vlaams Parlementslid. Van 2021 tot 2024 was hij ook schepen in de stad Brugge voor Open Vld. Pillen is nu fractieleider van de liberalen in de Brugse gemeenteraad.

“Met de omvorming van de Senaat naar een ontmoetingskader van regionale parlementsleden hoopten sommige voorstanders van de instelling, de parlementaire assemblee opnieuw een nut te kunnen geven. Dat is echter niet gebeurd. De belangrijkste federale en interfederale debatten worden elders gevoerd en de contacten tussen partijen van over de taalgrens gebeuren logischerwijs ook daar”, zegt Jasper Pillen.

Voorstellen

Open Vld, die al langer voorstander is om de Senaat integraal af te schaffen, heeft daarom vorige legislatuur verschillende voorstellen gedaan om de overbodige instelling op te doeken maar botste daarbij op het njet van de Franstalige partijen. Premier Alexander De Croo slaagde er wel in om de afschaffing van de Senaat technisch mogelijk te maken, dankzij een akkoord om de desbetreffende grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te maken.

Ook voor Jasper Pillen blijft de afschaffing van de Senaat een belangrijke prioriteit. Wel wil de Bruggeling gebruik maken van de mogelijkheid om via parlementaire vragen problemen aan te kaarten die zowel Vlaams als federaal actie vragen. Jasper Pillen ziet daarvoor vooral mogelijkheden op het vlak van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Defensie, dossiers die hij eerder ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers opvolgde.

Munitie

Jasper Pillen: “Als het gaat over het buitenland, moet je niet naar je navel staren, maar is er net meer samenwerking nodig. Als we federaal beslissen om te investeren in productiecapaciteit van bijvoorbeeld munitie, wil je er toch zeker van zijn dat Vlaanderen, bevoegd voor wapenexport, op dezelfde lijn zit. Bijdragen aan een eensgezindheid en coherent beleid, zo ga ik mijn mandaat positief invullen.”