Vivi Lombaerts is nieuwe communicatiedirecteur van het Vlaams Parlement

Vivi Lombaerts (1967) uit Oostende wordt de nieuwe directeur communicatie, externe relaties en informatie van het Vlaams Parlement.

Lombaerts, die een verleden heeft op verschillende socialistische kabinetten en nadien ook projectcoördinator was van GoneWest (het culturele herdenkingsprogramma van Provincie West-Vlaanderen, red.), volgt Kris Hoflack op die vorig jaar stopte als directeur communicatie om ceo te worden van Standaard Uitgeverij.

Kabinetschef

Vorig jaar kondigde Kris Hoflack aan dat hij zou opstappen als communicatiedirecteur van het Vlaams Parlement en aan de slag zou gaan als ceo van Standaard Uitgeverij. Het Vlaamse halfrond is sindsdien op zoek naar een vervanger.

Dat wordt dus Vivi Lombaerts. Lombaerts is zeker geen onbekende in de Wetstraat en ook niet in de communicatiewereld. De licentiaat communicatiewetenschappen ging in de 1991 aan de slag als adviseur media en adjunct-woordvoerder van Vlaams minister van Economie Norbert De Batselier. Toen De Batselier in 1995 parlementsvoorzitter werd, verhuisde Lombaerts mee en werd ze kabinetschef.

Ex-partner van John Crombez

In 1998 wordt ze campagneleider en vervolgens woordvoerder van Johan Vande Lanotte in de federale regering. Ze is ook de gewezen partner van voormalig sp.a-voorzitter John Crombez.

Vanaf 2008 heroriënteerde ze zich naar eventmanagement. Zo ontwikkelde ze in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld het grote herdenkingsprogramma van WOI, GoneWest.

Overtuigende indruk

Volgens bronnen was Lombaerts de enige kandidate die finaal gekozen werd door het selectiebureau. Er waren in het Bureau van het parlement wel wat vragen over het partijpolitiek gekleurde verleden van Lombaerts – de functie van communicatiedirecteur vereist de nodige neutraliteit – maar verschillende betrokkenen zeggen dat Lombaerts een sterke en overtuigende indruk maakte.