Simon Lambrecht is eerste West-Vlaming in Vlaamse Jeugdraad: “Ik merk dat onze provincie soms minder vertegenwoordigd is”

De rode draad doorheen het tot nu toe korte leven van Simon Lambrecht (24) uit Harelbeke is z’n schijnbaar ongebreidelde engagement: hij was lang actief in de Chiro van Kuurne, was vier jaar voorzitter van de jeugdraad in Kuurne en kwam met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op voor Vooruit Harelbeke. En sinds september is hij de eerste West-Vlaming die zetelt in de Vlaamse Jeugdraad.

“Misschien was mijn engagement bij Vooruit Harelbeke met de gemeenteraadsverkiezingen wel een logische stap in mijn parcours, gezien ik politieke wetenschapen studeer”, zegt Simon ons tijdens een koude winterwandeling langs de Leie. “Ik heb de politiek zeker niet met de paplepel meegekregen. Mijn vader is er wel in geïnteresseerd, maar wou nooit een partij kiezen. Mijn ma daarentegen stemt telkens socialistisch, maar is minder geïnteresseerd. Het lijkt erop dat ik een mix van die twee ben.”

Maar toch is Simon dus allesbehalve met de socialistische ideologie geboren. “Ik ben het socialisme meer beginnen te appreciëren tijdens de covidcrisis. Ik kon bijvoorbeeld wel smaken hoe Frank Vandenbroucke als minister van Gezondheid de crisis aanpakte: straight forward, zonder de mensen blaasjes wijs te maken. Ook van ‘onze’ Harelbeekse Melissa Depraetere was ik al snel fan.”

Lidkaart

De Harelbekenaar kocht uiteindelijk een lidkaart van de partij en zegt zelf dat het daarna heel snel is gegaan. “In 2023 startte de Jongsocialistenafdeling hier terug op en werd ik de nieuwe voorzitter. Daarna, in aanloop van de verkiezingen, kreeg ik een bericht van toenmalig burgemeester Alain Top (Vooruit) met de vraag of ik eens wou afspreken. Filip Lainez en Melissa Depraetere zouden er ook zijn. Ik had al een vermoeden dat het niet voor een normaal gesprek was, want het was een dag nadat Melissa als interim-voorzitter werd aangekondigd. Dat Melissa daar op dat moment aanwezig was, gaf me nog meer respect voor haar engagement en dat leidde uiteindelijk ook tot mijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.”

Uiteindelijk koos hij er al snel voor om dat engagement erbij te nemen, al had Simon zich ondertussen ook kandidaat gesteld voor de Vlaamse Jeugdraad. “Het was tijdens een vergadering met de Kuurnse jeugdraad (waarin hij zetelde, red.) dat ik te horen kreeg dat de Vlaamse Jeugdraad opnieuw op zoek was naar vrijwilligers voor de adviesraad. Ik ging naar een informatiedag in Brussel en maakte direct de keuze om mij verkiesbaar te stellen.”

“De verkiezingsperiode duurde twee weken. We gingen met alle kandidaten in bus verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten af om ons voor te stellen en dan konden de jongeren dus hun stem uitbrengen. Ik ging trouwens zelfs langs in mijn eigen les politicologie.”

Simon Lambrecht haalde het uiteindelijk nét niet om rechtstreeks verkozen te geraken voor de Vlaamse Jeugdraad. Hij werd eerste opvolger en ging dus volop voor de gemeenteraadsverkiezingen in Harelbeke. “Ik kreeg de elfde plek op de lijst van Vooruit/Groen in Harelbeke en dat was heel mooi, zeker als je rekent dat de eerste vijf plaatsen voor Vooruit waren, de volgende vier voor Groen en dat Dominique Windels (ex-schepen, red.) op tien stond. Voor de huisbezoeken ben ik zoveel als mogelijk meegegaan.”

Maar op een maand voor de verkiezingen bleek dan dat Simon het toch had gehaald voor de Vlaamse Jeugdraad. Hij mocht iemand vervangen. “Ik heb dan dus vrij vroeg in de campagne beslist om te rijden voor de ploeg”, zegt hij daarover. Hij behaalde op 20 oktober 359 stemmen. “Misschien dat ik binnen zes jaar op een andere manier meedoe. We zien wel”, voegt hij er nog aan toe.

“De Vlaamse Jeugdraad is het officiële advies- en inspraakorgaan voor kinderen, jongeren en jeugdorganisaties in Vlaanderen”, legt Simon uit. “We vertegenwoordigen onze stem bij de Vlaamse regering en andere beleidsmakers over thema’s die jongeren aangaan.” De Vlaamse Jeugdraad bestaat sinds begin jaren 2000 door de invoering van een nieuw decreet. Simon is echter sinds al die jaren maar de eerste West-Vlaming die het tot de adviesraad schopte. “Ik merk wel dat Limburg en onze provincie soms minder vertegenwoordigd zijn. Dat heeft vooral te maken met het feit dat een treinrit naar Brussel voor dergelijke infodagen voor ons al wat langer duurt.”

Bekend gezicht

Lambrechts avontuur in de raad is nog maar een paar maanden oud, maar begin december kende de groep trouwens wel al een hoogtepunt. De minister van Jeugd kwam namelijk langs om in gesprek te gaan. Alleen is de huidige minister een wel heel bekend gezicht voor Simon… de Harelbeekse Melissa Depraetere. “Dat was eerst wat wennen”, geeft hij toe. “Maar eigenlijk lukt dat wel om die twee rollen te scheiden. Ik ken Melissa al lang, maar dat wil niet zeggen dat ik minder kritisch zou zijn.”