Restauratiepremie voor de restauratie van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een restauratiepremie toe voor de restauratie van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Oostende. “De Sint-Petrus-en-Pauluskerk staat al sinds het begin van de 20ste eeuw in Oostende. Ze is onlosmakelijk verbonden met de identiteit en de geschiedenis van Oostende. Het is belangrijk dat de kerk haar sociale functie voor de lokale gemeenschap kan verderzetten. Daar zorgen we met deze restauratie voor”, zegt minister Diependaele.

De premie zal worden gebruikt voor de restauratie van het koorkruis en het plaatsen van voorzetglas voor de glasramen. Alle glasramen zijn van de hand van glaskunstenaar Michiel Martens en vertellen de geschiedenis van Oostende. Daarnaast wordt ook het sanitair, de verwarming en de elektriciteit vernieuwd.

Neogotische stijl

Voor de restauratiewerken van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk is een premie van € 356.880,81 toegekend. De Sint-Petrus-en-Pauluskerk werd gebouwd tussen 1899 en 1905 en heeft een typische neogotische stijl. In 1960 werd de kerk beschermd als monument. Tussen 1976 en 2003 werden al verschillende restauratiewerken uitgevoerd.

Gemeenteraadslid Werner Verbiest (N-VA): “We zijn erg blij dat er door de Kerkfabriek HH. Petrus en Paulus gebruik wordt gemaakt van deze premie om de kerk terug in goede staat te brengen.”