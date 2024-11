Oud-Oostendenaar Bart Dhondt kandidaat-voorzitter Groen met Oostends schepen Natacha Waldmann als running mate

Uittredend Brussels schepen Bart Dhondt (40) is kandidaat-voorzitter bij Groen. Dhondt, die in Oostende opgroeide, stelt zich kandidaat samen met uittredend Oostends schepen Natacha Waldmann, die kandidaat-ondervoorzitter is. Dat melden ze in een verklaring aan Belga.

Bart Dhondt werd geboren in Oostende, groeide er op en was er in 2006 kandidaat op de Groen-lijst. Later verhuisde hij naar Brussel, was een tijd voorzitter van Jong Groen en legde in december 2018 de eed af als schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van de stad Brussel. Dat mandaat eindigt binnenkort omdat Ecolo Groen in de hoofdstad, na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober, naar de oppositiebanken werd verwezen. Nu stelt Dhondt zich dus kandidaat voor het voorzitterschap van zijn partij. Als running mate kiest hij Natacha Waldmann, de voorbije zes jaar Groen-schepen van Welzijn en Onderwijs in Oostende. Ook aan haar mandaat komt binnenkort een einde.

Het duo wil naar eigen zeggen “het gezicht worden van progressieve oppositie tegen centrum-rechts beleid dat mensen in de steek laat”. “We willen Groen doen opflakkeren. De groene oplossingen zijn relevanter dan ooit. Er is een alternatief voor het besparingsbeleid van centrumrechts. Dat moeten we goed in de markt zetten in de volgende 5 jaar”, aldus Dhondt en Waldmann. Dhondt legt de lat hoog. Volgens hem moet Groen opnieuw deelnemen aan het beleid. “Onze ambitie is om de groene oplossingen opnieuw centraal te zetten in het beleid. En dat kan alleen maar via bestuursdeelname, zowel federaal, regionaal als lokaal. Dat is onze ambitie voor 2029 en 2030. We willen laten zien dat er een alternatief is”, aldus Dhondt. Alle kandidaturen moesten tegen 13 uur maandag ingediend zijn. De kandidatuur van Dhondt en Waldmann is de derde die bekendgemaakt wordt. (HH/Belga)