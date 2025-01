Melissa Depraetere introduceert Mijn VerbouwBegeleiding in Kortrijk: “Gratis begeleiding op maat voor woningrenovaties”

In Kortrijk heeft Vlaams minister voor Energie Melissa Depraetere (Vooruit) een nieuw initiatief gelanceerd: de Mijn VerbouwBegeleiding. Dit gloednieuwe programma biedt inwoners gratis en op maat gemaakte ondersteuning bij het renoveren van hun woning. Het doel is om de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen, energie-efficiëntie te verbeteren en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan zowel de portemonnee van de inwoners als aan een duurzamer klimaat.

De lancering vond plaats bij W13 in Kortrijk, een van de vele Energiehuizen in Vlaanderen die als centraal aanspreekpunt fungeren voor inwoners met vragen over energie en renovatie. De keuze om te starten in West-Vlaanderen is geen toeval. Ongeveer 29% van de gecontroleerde woningen in de provincie heeft een slechte EPC-score, met een E- of F-label. Tegelijkertijd is de renovatiebereidheid in West-Vlaanderen opvallend hoog. In 2023 werden er 42.905 renovatiepremies aangevraagd, wat neerkomt op 3,5 aanvragen per 100 inwoners. De meeste aanvragen hadden betrekking op investeringen in zonnepanelen, hoogrendementsglas en dakisolatie.

Volgens minister Depraetere is de combinatie van een hoge nood en een hoge bereidheid ideaal voor de introductie van de Mijn VerbouwBegeleiding. “In West-Vlaanderen zien we dat veel mensen willen renoveren, maar dat ze vaak niet weten waar te beginnen”, aldus Depraetere. “Door hen te begeleiden van A tot Z, kunnen we drempels wegnemen en zorgen voor een soepel renovatieproces. Ons programma richt zich in het bijzonder op de middelste en laagste inkomens, zodat iedereen toegang heeft tot een energiezuinige en kwalitatieve woning.”

De Mijn VerbouwBegeleiding centraliseert alle informatie, advies en begeleiding in één dienst. Dit betekent dat inwoners niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar in één traject volledig worden ondersteund bij het plannen, financieren en uitvoeren van renovatiewerken. Deze begeleiding is beschikbaar via de Energiehuizen, waaronder W13 in Kortrijk. Het initiatief vervangt een aantal bestaande regelingen, zoals de huur- en isolatiepremie en de burenpremie (collectieve renovatiebegeleiding), door een geïntegreerd aanbod. Hierdoor wordt het systeem eenvoudiger en toegankelijker.

Kortrijk als rolmodel

Kortrijk is al jaren een voorbeeld op het gebied van renovatie en energie-efficiëntie, aldus de minister. Tijdens de vorige legislatuur werden meer dan 5.000 renovatiebegeleidingen uitgevoerd, waardoor de stad het hoogste premiebedrag per inwoner behaalde in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden. Dit succes diende als inspiratie voor de ontwikkeling van de Mijn VerbouwBegeleiding.

Maxim Veys, Kortrijks schepen van Energie & Klimaat in Kortrijk, benadrukt het belang van extra ondersteuning: “In Kortrijk merken we dat de vraag naar renovatiehulp groot is, vooral onder mensen die het financieel moeilijk hebben of op bureaucratische muren botsen. Dit nieuwe initiatief zal ons helpen om nog meer inwoners te ondersteunen, zodat niemand wordt achtergelaten.”

Kortrijk neemt hierin een voortrekkersrol in. (Thomas Defour)

De Mijn VerbouwBegeleiding richt zich niet alleen op individuele woningen, maar biedt ook hulp aan Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) van appartementsgebouwen. Voor gebouwen met minstens 15 wooneenheden is er bovendien extra financiële ondersteuning beschikbaar: een bedrag tot 12.000 euro voor het opstellen van een renovatiemasterplan. Dit plan wordt begeleid door een renovatiecoach, die de mede-eigenaars helpt bij het nemen van renovatiebeslissingen en het uitwerken van een concreet renovatieplan.

Deze aanpak is vooral interessant voor kustgemeenten, waar veel appartementsgebouwen staan. Het doel is om eigenaars te motiveren samen te werken en zo ook de gemeenschappelijke delen van hun gebouw te renoveren.

De rol van de Energiehuizen

De Energiehuizen, een initiatief van de Vlaamse overheid, vormen de kern van de Mijn VerbouwBegeleiding. Ze bieden inwoners uitgebreide ondersteuning bij energie-investeringen en renovatiewerken. Van het aanvragen van premies tot hulp bij het vinden van financiering en advies over energiebesparing – alles wordt gecentraliseerd in deze loketten. Momenteel zijn er 20 Energiehuizen verspreid over Vlaanderen, waaronder dus ook W13 in Kortrijk.

De begeleidingstrajecten van de Mijn VerbouwBegeleiding omvatten een of meerdere huisbezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt er niet alleen gekeken naar energiebesparende maatregelen, maar ook naar algemene verbeteringen aan de woningkwaliteit. Het uiteindelijke doel is om mensen te helpen hun woningen toekomstbestendig te maken.

Voor meer informatie over de Mijn VerbouwBegeleiding of de diensten van een Energiehuis, bezoek www.mijnenergiehuis.be. Hier kunnen inwoners ook een afspraak maken bij het Energiehuis in hun regio.