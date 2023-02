Lijst Dedecker overweegt comeback voor verkiezingen van 2024, Michel Van den Brande is alvast kandidaat

Er lopen gesprekken om Lijst Dedecker (LDD) opnieuw te lanceren voor de verkiezingen van 2024.

In oktober is een groep oudgedienden van Lijst Dedecker in Brussel samengekomen om een eventuele deelname aan de Vlaamse en federale verkiezingen van 2024 te bespreken. Naast boegbeeld Jean-Marie Dedecker zou ook zijn zoon Dimitri daarin een prominente rol spelen.

LDD, N-VA… of stoppen?

“Ik heb vandaag al 50 telefoons gekregen”, zegt Jean-Marie Dedecker (70). “Maar ik heb nog niets beslist. Ik heb verschillende opties voor de verkiezingen van 2024. Ofwel haal ik LDD terug uit de mottenballen, ofwel stop ik of ga ik mee met de N-VA. Ik zeg dit tegen iedereen en opeens staat heel het land weer op z’n kop! Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik kan wel bevestigen dat er een vergadering heeft plaatsgevonden”, klinkt het.

Opgericht in 2007

Lijst Dedecker werd in 2007 opgericht door Jean-Marie Dedecker na zijn ontslag bij Open VLD en zijn korte passage bij N-VA. LDD haalde bij haar eerste verkiezingsdeelname op 10 juni 2007 meteen 6,5procent van de stemmen en was goed voor vijf Kamerzetels en één Senaatszetel. Twee jaar later, op 7 juni 2009, stonden al de volgende verkiezingen geprogrammeerd. Lijst Dedecker vaardigde acht volksvertegenwoordigers (waarvan drie uit West-Vlaanderen) af naar het Vlaams Parlement en stuurde Derk-Jan Eppink naar Europa.

LDD profileerde zich als de partij van “het gezond verstand” en situeerde zich tussen N-VA en Vlaams Belang. Sinds de verkiezingen van 2014 komt LDD enkel nog op in Middelkerke, waar Dedecker burgemeester is sinds 2019. Hetzelfde jaar werd Dedecker binnengehaald door N-VA als onafhankelijke op haar lijst. Als lijstduwer werd hij met meer dan 40.000 voorkeurstemmen rechtstreeks verkozen, sindsdien zetelt hij als onafhankelijk Kamerlid.

Grote mond, klein hartje

De kandidaten dienen zich in elk geval al aan. “Ik ben kandidaat”, aldus de bekende ondernemer Michel Van den Brande uit Blankenberge. Maandag ging hij eten met Jean-Marie Dedecker in Westende. “Het is toevallig dat onze afspraak net op de dag was dat het nieuws bekend raakte. Onze afspraak lag al lang vast, op mijn vraag. We zijn hetzelfde soort mens: grote mond, klein hartje. Ik wilde hem zeggen dat ik graag wil meestappen in zijn verhaal als hij opkomt in 2024. Want er moet iets gebeuren”, klinkt het.

“De mensen zijn het allemaal kotsbeu. Niet alleen wij de werkgevers, maar ook de werknemers. Enkel de polici varen overal goed bij, die geven zichzelf opslag.”

Michel Van den Brande is kwaad om de loondindexering. “Ik wil dat de mensen geld verdienen. Maar dat is nu niet gebeurd. Door deze ‘opslag’ worden er nog meer belastingen geïnd. Er is maar één winnaar en dat is de staat”, klinkt het nog.