Ine Vandenbulcke nieuwe parlementair medewerkster van volksvertegenwoordiger Bert Maertens

Bert Maertens, Vlaams parlementslid en burgemeester van Izegem, heeft sinds 1 oktober 2022 met Ine Vandenbulcke een nieuwe parlementair medewerkster. De 26-jarige Vandenbulcke woont in Bissegem. In het Vlaams Parlement vervangt ze Lode Vanneste die intussen aan de slag is als de nieuwe politieke medewerker voor N-VA West-Vlaanderen.

Ine Vandenbulcke volgde een bacheloropleiding Lager Onderwijs en een bachelor na bachelor in het International Management. Vandenbulcke was tot voor kort leerkracht Frans in het secundair onderwijs en zorgcoördinator in het lager onderwijs en gaat nu aan de slag in het Vlaams Parlement.

In haar thuisstad Kortrijk is Ine al enkele jaren actief als bestuurslid van Jong N-VA 1302, sinds kort als ondervoorzitter. Daarnaast werd ze in het voorjaar van 2022 de nieuwe ledenverantwoordelijke van N-VA Kortrijk.