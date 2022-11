Defensie wil volgend jaar 19 helikopters aanschaffen voor Bevekom en Koksijde

Het ministerie van Defensie zal volgend jaar naar verwachting zowat 1,15 miljard euro uitgeven aan de aankoop van materieel, waaronder ongeveer 20 helikopters. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting van het departement voor 2023, die momenteel voorligt in de Kamer.

Defensie wil op “korte termijn” 15 Light Utility Helicopters (LUH) en op “zeer korte termijn” vier andere toestellen aanschaffen voor zoek- en reddingsmissies (SAR) te land en ter zee of bij een vliegtuigongeluk.

De aankopen maken deel uit van het STAR-plan van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) dat deze zomer is goedgekeurd door de regering en het parlement, en dat de richting aangeeft voor Defensie tot 2030.

Het plan voorziet in de toewijzing van 250,82 miljoen euro voor de aankoop op “korte termijn” van vijftien lichte helikopters (LUH’s) – waarvan het type niet wordt gespecificeerd – ter vervanging van de ongeveer tien Agusta A109 Hirundo helikopters die nog in dienst zijn maar waarvan de beschikbaarheid onvoldoende wordt geacht, en de vier NH90 Caïman tactische transporthelikopters (TTH). Beide types zijn in dienst bij de 1 Wing in Bevekom.

181 miljoen euro is bestemd om “op zeer korte termijn” (2025-2027) vier SAR-helikopters te kopen, blijkt ook uit de ontwerpbegroting. De SAR-missie wordt momenteel uitgevoerd door de vier NH-90 Caiman helikopters van het 40e squadron dat in Koksijde is gestationeerd, met een geplande verhuizing naar Oostende in de komende jaren.