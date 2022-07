Belgische Kustwacht is stuurloos schip blijkt uit audit

De Kustwacht, een losse organisatie van liefst zeventien overheidsdiensten, gaat gebukt onder een gebrek aan politieke leiding. Dat toont een audit, waarover De Standaard zaterdag bericht.

De Kustwacht is niet één organisatie, maar een samenwerking van wel zeventien instanties, zoals Defensie, Binnenlandse Zaken, Landbouw en Visserij, en ook Maritieme Dienstverlening en Kust. Een gemeenschappelijk budget is er niet. Nochtans is het takenpakket groot: drenkelingen redden, wetenschappelijk onderzoek, maar ook diverse controles.

Gebrek aan langetermijnvisie

Uit een audit die de krant kon inkijken, blijkt dat er bij de Kustwacht een gebrek aan langetermijnvisie is. “De politieke ambities zijn onvoldoende bepaald. Er bestaat geen duidelijk richtinggevend kader”

Voor haar financiën hangt de Kustwacht af van geld van elke partner apart. “Maar daarover bestaan geen afspraken. Omdat er geen doelstellingen zijn, is er geen financiële planning. Dat leidt tot discussie en belemmert een efficiënte werking.” De audit wijst ook op ‘persoonlijke conflicten’ en ‘vertrouwensissues die blijven sluimeren’.