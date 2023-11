Alain Top is burgemeester van Harelbeke en ‘politieke vader’ van Melissa Depraetere, de nieuwe Vooruit-voorzitster: “Volledig haar verdienste”

Alain Top loodste de nieuwe Vooruit-voorzitster Melissa Depraetere in 2011 in de politiek. Hij was toen nog schepen in Harelbeke en werd geïnterviewd door de nog 20-jarige Depraetere. Later zou ze voor hem werken toen hij werd verkozen tot volksvertegenwoordiger in de Kamer. “Ik ben haar trotse politieke vader, maar het is Melissa haar eigen verdienste.”

In 2011 kwam er een 20-jarige studente ‘Pol & Soc’ langs bij Alain Top, destijds Harelbeeks schepen van – onder andere – Sport, voor een interview in het kader van haar opleiding. “Het was eigenlijk heel toevallig, maar als er een studente voor je zit en die studeert Pol & Soc (Politieke wetenschappen en sociologie, red.), dan weet je dat er sowieso interesse is. Ik pols trouwens altijd naar de hobby’s van de persoon die me interviewt. Ik had snel door dat Melissa geïnteresseerd was in politiek.”

“Daarnaast had ze ook gewoon het fingerspitzengefühl. Ze vroeg echt door in dat ene interview en deed een bijkomstige stage op het kabinet van Johan Vande Lanotte (Vooruit, red.). Zo wist ik dus ook al welke politieke interesses ze had. In 2012 keek ik naar haar om de lijst in Harelbeke te vullen. Ze was een van de jongste kandidaten toen. Ze was niet verkozen, maar haalde een pak stemmen. Zo maakte ze aanspraak op een mandaat in het OCMW. Ze zou na drie jaar in de OCMW-raad komen, maar dat ging iets sneller, na anderhalf jaar al.”

“Het is eigenlijk heel snel gegaan voor Melissa. Ze voerde ook mee campagne voor me toen ik op een verkiesbare lijst stond op de Kamerlijst. Dat was in 2014 en ze was toen al afgestudeerd. Ze was voortaan dus m’n medewerkster.”

Politieke vader?

Wil dat dan zeggen dat Alain Top haar politieke vader was? “Kijk, als iemand carrière maakt, is dat de eigen verdienste. Maar natuurlijk doe je dat niet alleen. Ik heb, samen met anderen, Melissa gecoacht. We hadden bovendien ook wel echt een goede band. Ze is toevallig dezelfde leeftijd als m’n dochter en ze lijkt er ook sprekend op. Ik voelde me soms dus wel een beetje haar (politieke) vader. We hadden dezelfde leefwereld en interesses en dan klikt het, hé. Ik ben heel trots op het feit dat Melissa nu de nieuwe voorzitter is van de partij.”

Melissa Depraetere volgde Conner Rousseau op nadat enkele controversiële en racistische uitspraken voor heel wat commotie hadden gezorgd. Hoe bekijkt de burgemeester van Harelbeke de situatie? “De uitspraken van Conner waren sowieso fout, nuchter of dronken. Niemand hoort zo’n uitspraken te doen en de voorzitter van Vooruit dus ook niet. Hij heeft zich wel verontschuldigd en ik hoop dat hij er de nodige lessen uit trekt. Iedereen moet hier eigenlijk lessen uit zien te trekken. Het viseren van bepaalde groepen helpt ons nooit vooruit.”

“Opstappen als voorzitter moest voor mij niet per se. Het was zijn persoonlijke keuze. Het is wel goed dat het nu tenminste weer over de standpunten van onze partij kan gaan en niet meer over de ene avond in Sint-Niklaas. Ik hoop dat de rust nu terug kan keren.”