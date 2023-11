“Elke politicus heeft een houdbaarheidsdatum”: Wie is Melissa Depraetere?

De 31-jarige Melissa Depraetere, die nu aan het roer komt van de partij Vooruit na het ontslag van Conner Rousseau, is afkomstig uit een eenvoudig arbeidersgezin uit Harelbeke. Depraetere was de eerste uit de familie die naar de universiteit ging.

Haar eerste politieke stappen zette Melissa Depraetere in de OCMW-raad van Harelbeke, waar ze vanaf 2014 zetelde voor de toenmalige sp.a. Dat ze ooit in de politiek zou stappen, stond in de sterren geschreven. Depraetere was eerder al actief in de lokale Chiro en stampte ook De Pamperbank uit de grond, een vzw die luiers voorziet voor kansarme gezinnen.

De vader van Melissa Depraetere, Patrick, werkte jarenlang als lasser en fabrieksarbeider, haar moeder Ann was poetsvrouw en bedeelde koffie in het OCMW-dienstencentrum. Melissa was de eerste uit de ruime familie-Depraetere die naar de universiteit trok. Dat werd de studie Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UGent.

Gevechtsvliegtuigen

Depraetere ging in 2014, naast het lokale niveau, ook al aan de slag in de Kamer. Voor Alain Top, huidig burgemeester van Harelbeke, werkte ze aan diverse dossiers. Het bekendste is het dossier van de gevechtsvliegtuigen F-35, waarbij ze mogelijke malversaties bij de aankoopprocedure ervan uitspitte. In 2019 werd ze vanop de tweede plek van de Kamerlijst verkozen, tot nu toe werkte Depraetere als fractieleider in de Kamer.

Voor de verkiezingen van volgend jaar zou Melissa Depraetere uitgespeeld wordt als lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen. Tot nader order blijft dat zo. Haar job als fractieleider in de Kamer kan ze niet combineren met het voorzitterschap. Daarvoor wordt een vervanger gezocht.

Houdbaarheidsdatum

Na het ontslag van Conner Rousseau neemt Melissa Depraetere nu dus de teugels in handen bij Vooruit, alvast tot na de verkiezingen van juni volgend jaar. Of ze daarna voorzitter blijft, valt af te wachten. In een dubbelinterview in deze krant met Yves Leterme gaf ze alvast aan niet ‘getrouwd’ te zijn met de politiek. “Elke politicus heeft een houdbaarheidsdatum. Af en toe een wissel van de macht is gezond. Wie weet doe ik nog wel iets in de horeca?”, klonk het toen.

Melissa Depraetere vormt een koppel met Kenneth Vermeulen, die op de communicatie-afdeling van de partij werkt. Het koppel trouwde vorig jaar in oktober en woont in Stasegem, bij Harelbeke.