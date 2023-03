Middelkerke blijft verder ijveren om stad te worden: aanvraag is vertrokken naar Ministerie van Binnenlandse Zaken

Een jaar geleden, in maart 2022, lanceerde burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) het idee om van Middelkerke een stad te maken. Volgens de burgemeester toen en ook nog steeds nu, heeft Middelkerke heel wat slaagkansen om de 23ste stad van West-Vlaanderen te worden.

“Qua inwonersaantal komen we zeker in aanmerking”, zegt Dedecker. “En het inwonersaantal blijft groeien. De afgelopen 20 jaar steeg het aantal inwoners met zo’n 3.000 personen, maar we hebben nog veel meer in huis om onze kandidatuur te staven.”

“We beschikken over stadsrechten via de deelgemeente Lombardsijde, die in een ver verleden, in de 13de eeuw, gekend was als handelsstad. We beschikken ook over een infrastructuur om u tegen te zeggen: met het nieuwe zwembad, het cultuurcentrum en straks ook het nieuwe casino. Ik denk dat alles bij mekaar, Middelkerke zeker in aanmerking moet komen om een stad te worden.”

Het is al van 2000 geleden dat er nog een stad bijkwam en dat was toen het geval voor Waregem. Vooraleer een aanvraag werd gestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd alles nog eens grondig uitgedokterd en op een rijtje gezet. Drie maanden geleden vertrok de aanvraag en het is nu wachten op een antwoord van Bart Somers (Open Vld).